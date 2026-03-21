İmralı’da Abdullah Öcalan ailesi ve avukatlarıyla görüştü

Asrın Hukuk Bürosu, İmralı Cezaevi’nde tutulan Abdullah Öcalan ve beraberindeki dört kişinin bugün hem aileleri hem de avukatlarıyla görüştüğünü duyurdu.

Ebru Gül Müezzinoğlu
Asrın Hukuk Bürosu, tarafından yapılan Abdullah Öcalan, aile görüşü kapsamında kardeşi Mehmet Öcalan ve yeğeni Ali Öcalan ile görüştü. Öcalan ayrıca Asrın Hukuk Bürosu avukatlarından Raziye Öztürk, İbrahim Bilmez ve Cengiz Yürekli ile de bir araya geldi.

Yapılan açıklama şu şekilde:

"Büromuz avukatlarından Av. Raziye Öztürk, Av. İbrahim Bilmez ve Av. Cengiz Yürekli; İmralı Adası’nda Sn. Abdullah Öcalan, Sn. Hamili Yıldırım, Sn. Ömer Hayri Konar, Sn. Mahmut Yamalak ve Sn. Ergin Atabey ile 21 Mart 2026 tarihinde (bugün) avukat görüşü gerçekleştirmiştir.

Sn. Abdullah Öcalan, aile üyelerinden Mehmet Öcalan ve Ali Öcalan ile; diğer müvekkillerimiz Sn. Hamili Yıldırım, Sn. Ömer Hayri Konar, Sn. Ergin Atabey ve Sn. Mahmut Yamalak da aile üyeleri ile bugün aile görüşü gerçekleştirmiştir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur."

