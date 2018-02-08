Cumhurbaşkanı adayı olmak için gerekli 100 bin imzanın noter yerine seçim kurulu tarafından toplanacağı iddia edildi. Konu, siyasi partilerin de gündemindeydi. CHP’ye göre, sürecin kolaylaştırılması demokratik yarış açısından önemli. Vatan Partisi de imzaların e-devlet üzerinden de toplanabileceğini açıkladı

Cumhurbaşkanlığına aday olmak için gerekli 100 bin imzanın nasıl toplanacağına ilişkin tartışmalar sürüyor.



Habertürk gazetesinden Muharrem Sarıkaya’nın haberine göre 100 bin imza noter yerine seçim kurulu tarafından toplanacak.



İddia, muhalefetinde gündemindeydi. Muhalefet partileri vatandaşlar için daha kolay alternatiflerin geliştirilmesi konusunda hemfikir. CHP İstanbul Milletvekili Dursun Çiçek “Süreç kolaylaştırılmalı” dedi.



Vatan Partisi Genel Sekreteri Utku Reyhan da vatandaşların kolay ve güvenli bir şekilde adayını belirleyebileceği bir öneride bulundu.



HABER: HASRET KAYA

KAMERA: HALİT YAĞCI



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