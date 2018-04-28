Vatan Partisi'nin yüz bin imza kampanyası çığ gibi büyüyor. İstanbul Beyoğlu yoğun çalışmaların sürdüğü noktalardan biri... Gençler hem bildiri dağıttı, hem imza topladı.

Çalışmalara hız verdiler, her ilçede her noktada imza kampanyası çığ gibi büyüyor.



Bu görüntüler İstanbul Beyoğlu'dan... Vatan partiler, Doğu Perinçek'in Cumhurbaşkanı adayı olması için var gücüyle imza topluyor. 70 binden fazla olduğu imza atanların sayısı.



Vatan Partisi İl Başkanı Erkan Önsel de vatandaşlara çağrı yaptı.



4-9 Mayıs tarihleri arası kritik önemde.



Gençler, sabahın erken saatlerinden akşama kadar bu çalışmayı yürütüyor. Öncü Gençlik Genel Sekreti Uğurcan Yardımoğlu çalışmalardaki son durumu anlattı.



Tek tek aranan vatandaşlara, hangi seçim kurulunda imza vereceği anlatılıyor.



Propagandaya aylar öncesinden başlayan gençler, büyük bir enerjiyle çalışmalarını sürdürüyor.



Haber: Lale Delidağ

Kamera: Şengül Derin

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