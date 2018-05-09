Son güne girildi. Seçim kurullarında vatandaşın Vatan Partisi Lideri Doğu Perinçek'e imza desteği sürüyor. Hastaneden çıkıp gelen Nafiye teyzede onların arasındaydı.

İmza seferberliğindeki 6 günlük süre bugün sona eriyor. Son günde de yurttaşlar seçim kurulların yolunu tuttu.



Efeler diyarı Aydın'da Nafiye Çılgın adlı yurttaş, görenlerin takdirini topladı. Hastaneden çıkar çıkmaz bastonuyla Doğu Perinçek'e destek vermek için imza attı.



Denizli'de köy enstitüsünden mezun olan öğretmenler de demokrasi için "Perinçek" dedi.



Birçok dernek de imza kampanyasında Vatan Partisi'ni destekledi.



Mersin Temiz Toplum Derneği üyeleri Perinçek'e imza verdi.





ulusal.com.tr

