Cumhurbaşkanı adayları için imzaların işlendiği sistemin koptuğu gerekçesiyle Türkiye çapında imza alımları yaklaşık 40 dakika yapılamadı

Cumhurbaşkanı adayları için imzaların verildiği il-ilçe seçim kurullarında yaklaşık yarım saat kilitlenen sistem az önce yeniden düzeldi.



İmza kabulü yeniden başladı.



Sistemde yaşanan kopukluğa tepki gösteren Vatan Partisi Genel Sekreteri Utku Reyhan, YSK önünde açıklama yapmıştı.



Reyhan, sistemin çökmesiyle ilgili sorunu YSK Başkanı Sadi Güven'le görüştüklerini belirterek şöyle demişti.



"YSK, sistemdeki sorunun kendilerinden değil Türk Telekom'dan kaynaklandığını bildirdi. Buradan Türk Telekom'u uyarıyoruz! Derhal sorunu çözün! Açıkça söyleyelim, biz bunda FETÖ ararız, gladyo ararız. Önümüze bu zamana kadar bir sürü sorun çıkardılar hepsini aştık. Yurttaşlarımızı il-ilçe seçim kurulları önünden ayrılmamaya çağırıyoruz."



Açıklamadan kısa süre sonra sistemdeki sorun düzeldi.



Doğu Perinçek için imza seferberliği devam ediyor.





ulusal.com.tr