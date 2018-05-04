Türkiye genelinde 957 ilçedeki seçim kurullarında, cumhurbaşkanlığı adaylığı için imza verme işlemleri başladı. Yurdun dört bir yanında vatandaşlar, adaylarının seçimlere girebilmesi için imza veriyor.

Her yaştan vatandaşın seçim kurullarına akın ettiği gelen bilgiler arasında. Vatandaşları seçim kurulları önünde Vatan Partisi üyeleri karşılıyor. Partinin gençleri, yaşlılara veya engeli bulunan vatandaşlara yardım ediyor. İlçe seçim kurullarına gidemeyecek vatandaşlar için ise arabalar ayarlandığı belirtiliyor. Yaşı ileri olan vatandaşlar bu araçlarla seçim kurullarına götürülüyor. Seçim kurullarında üst katlara çıkamayan vatandaşlar için ise görevliler aşağıya iniyor ve her seçmen için uygun koşullar yaratılıyor.İmza veren vatandaşlar ise imza verme işleminin çok kolay olduğunu ve çok kısa sürdüğünü aktararak herkesi imza vermeye davet ediyor.Ankara’da imza veren Aysel Değirmen ise şöyle konuştu: 89 yaşındayım ama 95 yaşında olsam da gelirdim. Gerekirse büyüteçle gelirdim. Burada çok sayıda görevli genç çocuklar var. Onların kollarında girdim içeri kolayca da imzamı verdim. Bu yaşta ben geldiysem gençlere gelmemek yakışmaz. Herkes imza vermeye gitmeli.Perinçek’e imza verdiğini söyleyen Muammer Üngör, seçim kurullarının çok kalabalık olmasına rağmen imza verme işleminin çok kısa sürdüğünü bu yüzden sıra beklemediğini anlattı. Ardından, “Önümüzdeki dönemde yine Mustafa Kemal’in izinden yürüyen, Anadolu ihtilalini devam ettiren bir aday bu ülkeyi yönetecek. Başka bir çaresi yok. O yüzden Perinçek’e oy verdim.” dedi.İzmir’de imza vermeye giden gençlerden 18 yaşındaki Eda Yücel, “Gençliğin gelecek kaygısına çözüm üretecek, Türkiye’nin ihtiyaçlarına yanıt verebilecek tek seçenek Doğu Perinçek’tir.” İfadelerini kullanarak “Perinçek’e de bir imza benden.” dedi.İmza veren vatandaşlardanBurak Gözyurt, “Bakırköy’de oturuyorum, esnafım. Seçim kuruluna geldim ve iki dakika içinde imzamı Perinçek’e verdim. Doğu Perinçek’in ekonomik sıkıntıları çözeceğine, işsizliğini azaltacağınainanıyorum. Türkiye’yi refaha götüreceğine inandığım için imzamı verdim.” İfadelerini kullandı.Bu sabah saat 08:00’da başlayan 24 Haziran seçimlerinde, 100 bin imza ile Cumhurbaşkanı adayı olabilecek isimler için imza verme işlemi 9 Mayıs akşamı saat 20:00’a kadar sürecek.