İnan Kıraç davasında yeni gelişme: Evlilik iptali duruşması 18 Temmuz’a ertelendi

87 yaşındaki iş insanı İnan Kıraç’ın, 75 yaşındaki Emine Alangoya ile yaptığı evliliğin iptali için kızı İpek Kıraç tarafından açılan davada yeni gelişme. Adli Tıp Kurumu, İnan Kıraç’ın fiili ehliyetinin bulunmadığına hükmetti. Dava 18 Temmuz’a ertelendi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
İnan Kıraç davasında yeni gelişme: Evlilik iptali duruşması 18 Temmuz’a ertelendi
Yayınlanma:

İş insanı İnan Kıraç, 2024 Aralık ayında Emine Alangoya ile evlendi. Ancak bu evlilik, kızı İpek Kıraç’ın karşı çıkmasıyla yargıya taşındı.

İpek Kıraç, evlilik öncesinde özel bir hastaneden alınan sağlık raporunun gerçeği yansıtmadığını, babasının fiili ehliyetinin yerinde olmadığını öne sürerek, İstanbul Anadolu 18. Aile Mahkemesi’ne başvurdu ve evliliğin iptalini talep etti.

ADLİ TIP: “EHLİYETİ YOK, VASİ TAYİN EDİLMELİ”

Mahkeme, bu başvurunun ardından İnan Kıraç’ın akli melekelerinin yerinde olup olmadığının tespiti için Adli Tıp Kurumu’ndan rapor istedi.

26 Şubat günü Adli Tıp 10. İhtisas Kurulu’na giden İnan Kıraç, burada bir dizi nörolojik teste tabi tutuldu.

Adli Tıp Kurumu tarafından mahkemeye gönderilen raporda, “İnan Kıraç’ın fiili ehliyeti yerinde değildir, vasi tayin edilmelidir” ifadesine yer verildi.

Mahkeme, gelen rapor doğrultusunda İnan Kıraç’ın fiili ehliyetini kaldırdı ve kendisine Avukat Atakan Yılmaz ile Avukat Mert Öztekin’i vasi olarak atadı.

Ayrıca mahkeme, İnan Kıraç’a ait tüm taşınır ve taşınmaz mallar, banka hesapları, şirket hisseleri, fon ve hisse senetlerine de vesayet tedbir şerhi konulmasına hükmetti.

Bugün İstanbul Anadolu 18. Aile Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, gizlilik kararı nedeniyle basın alınmadı.

Taraf avukatlarının hazır bulunduğu duruşmada tanıkların dinlenmesi sağlandı. Tanık ifadelerinin ardından mahkeme, bir sonraki duruşmanın 18 Temmuz tarihinde yapılmasına karar verdi.

Spotify açıkladı: Türkiye'de en çok dinlenen şarkılar!Spotify açıkladı: Türkiye'de en çok dinlenen şarkılar!Yurt
Sındırgılı güreşçi Burak Bozkurt kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiSındırgılı güreşçi Burak Bozkurt kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiGündem

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Günün Manşetleri
İŞTE KALEM KALEM DÜŞÜŞÜN YAŞANDIĞI SEKTÖRLER
SGK'da rüşvet operasyonu
İstanbul’da yaşamanın bedeli ağırlaştı
Tunç Soyer dahil 99 kişi için tutuklama talebi!
İzmir'de yolsuzluk operasyonunda yeni gelişme
İşte güncel akaryakıt fiyatları
İşte güncel akaryakıt fiyatları...
Dış ticarette büyük usulsüzlük
"SİLAHLARIMIZI İSRAİL’E TESLİM ETMEYECEĞİZ"
BEYKOZ'DA KURAN KURSUNU YASADIŞI İŞLETMİŞLER!
Çok Okunanlar
Güncel mevduat faizleri: 600 Bin TL’nin aylık kazancı Güncel mevduat faizleri: 600 Bin TL’nin aylık kazancı
Altın fiyatları el yakıyor Altın fiyatları el yakıyor
İşte güncel akaryakıt fiyatları İşte güncel akaryakıt fiyatları
Kim ne kadar alacak? İşte meslek meslek zamlı maaşlar Kim ne kadar alacak? İşte meslek meslek zamlı maaşlar
Türkiye’de hangi şehir en çok ne dinliyor? İşte listeniz! Türkiye’de hangi şehir en çok ne dinliyor? İşte listeniz!