İnan Kıraç davasında yeni gelişme: Evlilik iptali duruşması 18 Temmuz’a ertelendi

İş insanı İnan Kıraç, 2024 Aralık ayında Emine Alangoya ile evlendi. Ancak bu evlilik, kızı İpek Kıraç’ın karşı çıkmasıyla yargıya taşındı.

İpek Kıraç, evlilik öncesinde özel bir hastaneden alınan sağlık raporunun gerçeği yansıtmadığını, babasının fiili ehliyetinin yerinde olmadığını öne sürerek, İstanbul Anadolu 18. Aile Mahkemesi’ne başvurdu ve evliliğin iptalini talep etti.

ADLİ TIP: “EHLİYETİ YOK, VASİ TAYİN EDİLMELİ”

Mahkeme, bu başvurunun ardından İnan Kıraç’ın akli melekelerinin yerinde olup olmadığının tespiti için Adli Tıp Kurumu’ndan rapor istedi.

26 Şubat günü Adli Tıp 10. İhtisas Kurulu’na giden İnan Kıraç, burada bir dizi nörolojik teste tabi tutuldu.

Adli Tıp Kurumu tarafından mahkemeye gönderilen raporda, “İnan Kıraç’ın fiili ehliyeti yerinde değildir, vasi tayin edilmelidir” ifadesine yer verildi.

Mahkeme, gelen rapor doğrultusunda İnan Kıraç’ın fiili ehliyetini kaldırdı ve kendisine Avukat Atakan Yılmaz ile Avukat Mert Öztekin’i vasi olarak atadı.

Ayrıca mahkeme, İnan Kıraç’a ait tüm taşınır ve taşınmaz mallar, banka hesapları, şirket hisseleri, fon ve hisse senetlerine de vesayet tedbir şerhi konulmasına hükmetti.

Bugün İstanbul Anadolu 18. Aile Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, gizlilik kararı nedeniyle basın alınmadı.

Taraf avukatlarının hazır bulunduğu duruşmada tanıkların dinlenmesi sağlandı. Tanık ifadelerinin ardından mahkeme, bir sonraki duruşmanın 18 Temmuz tarihinde yapılmasına karar verdi.