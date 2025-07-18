İnan Kıraç’ın evliliği iptal edildi!

İş dünyasının tanınan isimlerinden İnan Kıraç ile Emine Alangoya arasında 2024 yılının sonlarında kıyılan gizli nikah, hukuki sürece taşındı.

Ekonomim’e göre, İstanbul Anadolu 18. Aile Mahkemesi’nde görülen davada yapılan değerlendirmelerin ardından mahkeme, nikahın hukuki geçerliliğini yitirdiğine hükmetti. Böylece İnan Kıraç ile Emine Alangoya’nın 2024’te gerçekleştirdiği evlilik, resmi olarak geçersiz sayıldı.