Aralarında Dünya bilardo şampiyonu Semih Saygıner, şarkıcı Nihat Doğan gibi birçok ünlünün de bulunduğu 169 kişi, FETÖ'ye üye olduğu iddia edilen ve tüm mal varlığına el konulduktan sonra yurt dışına kaçan İnanlar İnşaat’ın patronu Serdar İnan'a tapu davası açtı

Türkiye'de yaklaşık 220 proje gerçekleştiren İnanlar İnşaat'ın sahibi Serdar İnan FETÖ'ye üye olduğu iddiası ile mal varlıklarına el konulunca yurtdışına kaçmıştı. Şirketin sadece bankalara olan 215 milyon lira borcundan dolayı yapımı devam eden inşaatlara el konulunca aralarında birçok ünlü sanatçı ve iş adamının da bulunduğu 169 mağdur çareyi mahkemelerde aramaya başladı.



SAYGINER VE DOĞAN'DA MAĞDURLAR ARASINDA



Sabah gazetesinden Atakan Irmak'ın haberine göre, İstanbul Tüketici Mahkemesi'ne dava açanlar arasında ünlü şarkıcı Nihat Doğan ve Dünya Bilardo Şampiyonu Semih Saygıner'de bulunuyor. İnanlar İnşaat'ın Sarıyer'deki konut projesinden daire satın alan ünlüler satış bedelini ödemelerine rağmen dairelerini alamadı. Bunun üzerine adli makamlara başvuran mağdurlar söz konusu dairelerin üzerinde bulunan hacizlerinin kaldırılarak kendilerine tescillenmesini aksi takdirde ödenen bedelin faizi ile teslim edilmesini talep etti.



BANKALAR İPOTEK KOYDU, TAPULAR REHİN KALDI



Serdar İnan yurtdışına kaçtıktan sonra şirketin kapısına kilit vurulduğunu açıklamış ve şirketinin iflasını istediğini söylemişti. İflasın ardından alacaklarını tahsil edemeyen bankalar İnanlar İnşaat'a ait olan evleri ipotek altına aldı. Parasını ödedikleri halde dairelerini alamayan mağdurlar ise hem bankalara hem de Serdar İnan'a karşı hukuk mücadelesi veriyor.



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