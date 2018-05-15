Filistin'de Amerika'nın kanlı elçilik açılışı seçim hazırlıklıklarını sürdüren Cumhurbaşkanı adaylarının da gündeminde.
Aksaray'da konuşan CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Filistin için hükümetin atacağı adımları destekleyeceğini açıkladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenen İnce, Filistin'de yaşananları seçim malzemesi yapılmamasını istedi.
Muharrem İnce, Filistin için Türkiye'nin tek ses olması gerektiğini söyledi.
ulusal.com.tr
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