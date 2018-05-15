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İnce: Atılacak adımlarda hükümetin yanındayım

Muharrem İnce, Aksaray'da konuştu. Filistin konusunda atılacak adımlarda hükümete destek vereceklerini söyleyen İnce, "Bu konuyu önümüzdeki seçimin malzemeyi yapma" diyerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi.

İnce: Atılacak adımlarda hükümetin yanındayım
Filistin'de Amerika'nın kanlı elçilik açılışı seçim hazırlıklıklarını sürdüren Cumhurbaşkanı adaylarının da gündeminde. 

Aksaray'da konuşan CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Filistin için hükümetin atacağı adımları destekleyeceğini açıkladı. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenen İnce, Filistin'de yaşananları seçim malzemesi yapılmamasını istedi. 

Muharrem İnce, Filistin için Türkiye'nin tek ses olması gerektiğini söyledi. 


ulusal.com.tr

 
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