CHP'li Muharrem İnce, doların yükselişini değerlendirdi. İnce, "Bırakın bu dış güç palavralarını, Damadınız başta olmak üzere, ekonomi danışmanlarınızı kovun" dedi.

CHP'nin 24 Haziran'daki cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, doların 6.23'e ulaşması ilgili açıklamalar yaptı.



Twitter hesabından açıklamalar yapan İnce, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ithafen "Damadınız başta olmak üzere, ekonomi danışmanlarınızı kovun" diye yazdı.



AKP'yi Merkez Bankasına müdahale etmek ile suçlayan İnce, "Merkez Bankasına müdahale etmeyin. Kanal İstanbul gibi önceliği olmayan projeleri erteleyin. 'Kambiyo kontrolleri olmayacak ve finansal yatırımların güvenliği önceliğimizdir' açıklaması yapın." dedi.



"Bırakın bu dış güç palavralarını" diyen İnce, paylaşımlarını "Bu size son çağrımdır. Gecikmeden bunların hepsini yaparsanız, ülkemizi ve milletimizi ekonomik ve sosyal bir felaketten kurtarabilirsiniz" ifadesiyle sonlandırdı.





​Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın adını anmadan "Damadınız başta olmak üzere, ekonomi danışmanlarınızı kovun" diyen İnce, sözlerine şöyle devam etti:

"Merkez Bankasına müdahale etmeyin. Kanal İstanbul gibi önceliği olmayan projeleri erteleyin. 'Kambiyo kontrolleri olmayacak ve finansal yatırımların güvenliği önceliğimizdir' açıklaması yapın."





​İnce, paylaşımlarını "Bu size son çağrımdır. Gecikmeden bunların hepsini yaparsanız, ülkemizi ve milletimizi ekonomik ve sosyal bir felaketten kurtarabilirsiniz" ifadesiyle sonlandırdı.