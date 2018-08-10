banner988
Ticaret Bakanlığı'ndan Trump'a tepki
Ticaret Bakanlığı'ndan Trump'a tepki
İYİ Parti'de flaş istifa
İYİ Parti'de flaş istifa
YPG/PKK Süryani okullarını kapattı
YPG/PKK Süryani okullarını kapattı
Merakla beklenen rakamlar açıklandı
Merakla beklenen rakamlar açıklandı

İnce'den dolar açıklaması! Erdoğan'a son çağrı

CHP'li Muharrem İnce, doların yükselişini değerlendirdi. İnce, "Bırakın bu dış güç palavralarını, Damadınız başta olmak üzere, ekonomi danışmanlarınızı kovun" dedi.

İnce'den dolar açıklaması! Erdoğan'a son çağrı

CHP'nin 24 Haziran'daki cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, doların 6.23'e ulaşması ilgili açıklamalar yaptı. 

Twitter hesabından açıklamalar yapan İnce, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ithafen "Damadınız başta olmak üzere, ekonomi danışmanlarınızı kovun" diye yazdı. 

AKP'yi Merkez Bankasına müdahale etmek ile suçlayan İnce, "Merkez Bankasına müdahale etmeyin. Kanal İstanbul gibi önceliği olmayan projeleri erteleyin. 'Kambiyo kontrolleri olmayacak ve finansal yatırımların güvenliği önceliğimizdir' açıklaması yapın." dedi. 

"Bırakın bu dış güç palavralarını" diyen İnce, paylaşımlarını "Bu size son çağrımdır. Gecikmeden bunların hepsini yaparsanız, ülkemizi ve milletimizi ekonomik ve sosyal bir felaketten kurtarabilirsiniz" ifadesiyle sonlandırdı.


​Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın adını anmadan "Damadınız başta olmak üzere, ekonomi danışmanlarınızı kovun" diyen İnce, sözlerine şöyle devam etti:
"Merkez Bankasına müdahale etmeyin. Kanal İstanbul gibi önceliği olmayan projeleri erteleyin. 'Kambiyo kontrolleri olmayacak ve finansal yatırımların güvenliği önceliğimizdir' açıklaması yapın."


​İnce, paylaşımlarını "Bu size son çağrımdır. Gecikmeden bunların hepsini yaparsanız, ülkemizi ve milletimizi ekonomik ve sosyal bir felaketten kurtarabilirsiniz" ifadesiyle sonlandırdı.

Etiketler; #erdoğan #dolar #ince
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.