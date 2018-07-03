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İnce: Kılıçdaroğlu'na Onursal Genel Başkanlık teklif ettim

Muharrem İnce, "Kılıçdaroğlu'na kendisiyle bir yarış, rekabet içerisinde olmak istemediği ama milletin de seçim dönemindeki umudu kaybetmemesi gerektiğini ve kendisi isterse ve kurultayı toplarsa genel başkan olabileceğimi, bu durumda kendisinin de Onursal Genel Başkan olabileceğini söyledim" dedi.

İnce: Kılıçdaroğlu'na Onursal Genel Başkanlık teklif ettim

Muharrem İnce, "Kılıçdaroğlu'na kendisiyle bir yarış, rekabet içerisinde olmak istemediği ama milletin de seçim dönemindeki umudu kaybetmemesi gerektiğini ve kendisi isterse ve kurultayı toplarsa genel başkan olabileceğimi, bu durumda kendisinin de Onursal Genel Başkan olabileceğini söyledim" dedi.

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Etiketler; #chp #teklif #kılıçdaroğlu #ince
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