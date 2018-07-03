Muharrem İnce, "Kılıçdaroğlu'na kendisiyle bir yarış, rekabet içerisinde olmak istemediği ama milletin de seçim dönemindeki umudu kaybetmemesi gerektiğini ve kendisi isterse ve kurultayı toplarsa genel başkan olabileceğimi, bu durumda kendisinin de Onursal Genel Başkan olabileceğini söyledim" dedi.

Muharrem İnce, "Kılıçdaroğlu'na kendisiyle bir yarış, rekabet içerisinde olmak istemediği ama milletin de seçim dönemindeki umudu kaybetmemesi gerektiğini ve kendisi isterse ve kurultayı toplarsa genel başkan olabileceğimi, bu durumda kendisinin de Onursal Genel Başkan olabileceğini söyledim" dedi.



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