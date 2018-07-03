CHP Sözcüsü Bülent Tezcan: "Olağanüstü kurultay gündemimizde yok."

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, AA muhabirine, İnce'nin açıklamalarına yönelik değerlendirmede bulundu.



CHP'nin 24 Haziran seçimleriyle ilgili analizlerini ilgili kurullarında yapacağını belirten Tezcan, "Parti, her seçim sonrası ortaya atılan kurultay tartışmalarından yoruldu. Bu kurultay tartışmaları, parti içi iktidar paylaşımını merkeze alan tartışmalar, partinin sağlıklı değerlendirme yapmasını engelliyor." ifadesini kullandı.



Türkiye'nin ve CHP'nin önünde yerel seçimlerin olduğuna dikkati çeken Tezcan, partilerinin sükunetle, sağ duyuyla süreci yönetmekte kararlı olduğunu vurguladı.

Tezcan, gelecek günlerde partinin yetkili kurullarında bundan sonra izlenecek yol haritasını belirleyeceklerini dile getirerek herkesi bu sorumluluk içerisinde hareket etmeye davet etti.



"Neyini yanlış diyecekler"



CHP'de bir "iç iktidar" sorununun yaşanmadığını aktaran Tezcan, şu değerlendirmelerde bulundu:



"Genel Başkanımızın bu seçim sürecini çok iyi yönettiği konusunda herkes hemfikir. Ne diyecekler Genel Başkana? 'Gösterdiğiniz aday yanlış' mıydı mı diyecekler? 'Millet İttifakı'nı kurmamanız gerekirdi' mi diyecekler? Ya da 'İYİ Parti'ye 15 milletvekili gönderip demokrasi önündeki tuzağı kaldırmanız yanlış' mı diyecekler? Neyini yanlış diyecekler bu sürecin yönetiminin? Bugüne kadar güçleri birleştirerek bu noktaya geldik, bundan sonra da öyle gidebiliriz. Parti bütün gücünü seferber etti. Sorunu, bir parti yönetimi, genel başkan değişimi sorununa indirgemeyi doğru bulmuyoruz."



Tezcan, zamanı geldiğinde kurultay tartışmalarının yapılabileceğini ancak bugünün o gün olmadığını belirtti. Tezcan, "Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce ile özel bir yemekte bir araya geldi. Bu özel görüşmedeki konuların bir bölümünün alınıp ana bağlamından koparılıp verilmesi yakışık almamıştır. Siyasi nezaketle uyuşmayan bir tutum. Gündemimizde kurultay yok." diye konuştu.



MYK perşembe toplanacak



Öte yandan CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında perşembe günü toplanacak.



Toplantıda seçim sonrası gelişmelerin ve olağanüstü kurultay taleplerinin ele alınması bekleniyor.



CHP PM Üyesi Aksünger: Bir kurultay kaçınılmaz görünüyor



CHP Parti Meclisi (PM) Üyesi Erdal Aksünger, Muharrem İnce ve Kemal Kılıçdaroğlu arasındaki yemek ve sonrasında yapılan açıklamaları, AA muhabirine değerlendirdi.

"Yenen yemek, siyasi bir yemek değil de bir dertleşme yemeği ise nezaket icabı farklı bir şey olabilirdi." diyen Aksünger, Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun, İnce'nin açıklamaları üzerine söylediği, "siyasi nezaketsizlik" değerlendirmesini hatırlattı.



Aksünger, şöyle devam etti:



"En başta bu yemeğin, 'bir kapalı devre yemek yiyelim, bir değerlendirme yapalım.' tarzındaysa o zaman Genel Başkanın söylediklerini makul karşılayabilir zaten. Orada bence bir şey yok. Böyle özel yemeklerin dışarıya çok duyurulmasının doğru olmadığını da düşünen biriyim ben. Yemekler duyuruluyorsa, siyasi bir araya gelme ve siyasi değerlendirme olarak duyurulur. Öteki türlü, 'dostluk yemeği yiyoruz' diye duyurulmaz. Ama kapalı devre konuşma varsa onu bilemem, orası kendilerinin değerlendirmesi."



"Bir hoşnutsuzluk var"



İlk günden beri parti içinde bir hoşnutsuzluk olduğunu dile getirdiğini aktaran Erdal Aksünger, Parti Sözcüsü Bülent Tezcan'ın "Bir hata varsa Genel Başkan değil, biz yapmışızdır." dediğini hatırlattı.



Aksünger, şunları söyledi:



"Hata yapan gitsin. Bu konuda Genel Başkan'ı yanlış yönlendirdiyseniz çıkın itiraf edin, 'biz yanlış yaptık' deyin. Bunu söylemiyorlar ama 'bir hata varsa biz yaptık' diyor. Ben de katılıyorum. Bülent Tezcan bugüne kadar zatan çok büyük hatalar yapmış biridir benim gözümde. Ben de katılıyorum, kendisinin yaptığı hatalar bir iki kişiyi bağlar, MYK'deki bütün arkadaşları bağlamaz. Niye bağlamaz? Çünkü orada dar bir kadro ile Genel Başkanın etrafında duran o kitleyi bağlar bu bence. Bunu açıkça söylüyorum; Başta Bülent Tezcan olmak üzere bu arkadaşların istifa etmeleri gerekir bence. En doğrusu budur."



İnce'nin kurultay açıklaması



"Sayın Muharrem İnce de daha önce 'kurultay lafını ağzımdan duymayacaksınız' meselesinden sonra bu tür gelişmelerin bir gereklilik olduğunu hissettiğini düşünüyorum artık." diyen Aksünger, şu değerlendirmede bulundu:



"Yemekte konuşurken galiba biraz gerginlik olmuş ki bu tür açıklamalar yapılıyor. Yoksa Muharrem Bey bugüne kadar aslında olması gerekenden daha nezaketli gidiyordu. Bugün bir anda 180 derece değişiklik oldu.



Ben ilk günden beri söylüyorum, sonuçta Muharrem Bey kurultayı isteyecektir. Bundan daha doğal bir şey yok. En doğal hakkı zaten. Kim ne derse desin ortada bir başarısızlık var. Bu partisi sonuçta CHP. Bence 'kim genel başkan olsun' tartışması aslında partinin büyük sorununu arka plana itiyor. Çünkü ciddi bir yapısal problem ve liyakat problemi var bence. Önemli olan bunu konuşmak. Yani iç iktidar refleksinin, ülkeninin sıkıntılarını giderme refleksinin önüne konulmaması gerekir. Şu anda parti içi iktidar refleksi, ülkeyi yönetme refleksinin ilerisinde. Bence en büyük problem yapısal."



Sorunun örgütlere de atılamayacağını belirten Aksünger, asıl sorunun örgütü yönetenlerde olduğunu savundu. Aksünger, "Bu tartışmanın çok büyümesi ve çok uzaması bence partiye zarar verir. Dedikodu sirkülasyonunu çok artırır. Bir kurultay kaçınılmaz gözüküyor." ifadesini kullandı.