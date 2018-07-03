24 Haziran seçim sonuçları sonrası CHP’de başlayan tartışmalar genel başkanlık yarışına dönüştü. Dün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile 3 saat süren bir görüşme yapan Muharrem İnce resti çekti. İnce Kılıçdaroğlu’na olağanüstü kurultayı toplama teklifi yaptı. “Teklife hayır denirse örgüt bu işi çözer” diyen İnce’ye Kılıçdaroğlu’ndan jet yanıt geldi. CHP lideri İnce’yi “Siyasi nezaketsizlik” sözleriyle eleştirdi

İnce, “kurultay teklif ettim.” dedi…



Kılıçdaroğlu ise sert tepki gösterdi. “Siyasi nezaketsizlik” ifadelerini kullandı.



CHP’nin yüzde 3 oranında oy kaybettiği 24 Haziran seçimlerinin ardından Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile Muharrem İnce 2 Haziran’da ilk kez bir araya geldi. Görüşme büyük bir gizlilik içinde yürütüldü. Bir otelde yapılan görüşmede iki isim de arka kapıdan giriş yaptı, basına görüntü vermedi.



3 Saatlik görüşmenin ardından ilk açıklama CHP’nin 24 Hazirandaki Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’den geldi. Muharrem İnce, Kemal Kılıçdaroğlu’na onursal başkanlık teklif etti.



Görüşmenin ayrıntılarına ilişkin ilk açıklamayı Muharrem İnce yaptı. Seçimlerde milletvekili seçilmeyen İnce’nin Meclis’te mazbatasını alan vekillerle birlikte kameralar karşısına geçmesi dikkat çekti.



İnce seçimlerin ardından günlerdir beklenen açıklamayı yaptı. Kılıçdaroğlu’na olağanüstü kurultay toplamasını teklif etti.



İnce’nin Kılıçdaroğlu’nu kastederek söylediği bu ifadeleri ise kulislerde geniş yankı buldu. İnce’ye yakın isimler bu ifadeleri “İnce açık bir şekilde parti teşkilatlarına aday gösterilmesi için çağrı yaptı” olarak değerlendirdi. İnce’nin bugün Erzurum’dan başlayan il ziyaretlerine dikkat çeken kaynaklar, ziyaretlerde olağanüstü kurultay konusunda delegelerle temas sağlanacağını ifade etti.



İnce’nin görüşmenin ayrıntılarını açıklamasının ardından bir açıklama da Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal kIlıçdaroğlu’ndan geldi. Kılıçdaroğlu özel yemeğin bağlamından koparılması siyasi nezaketsizliktir dedi.



Bir açıklama da Parti Sözcüsü Bülent Tezcan’dan geldi. Tezcan “Gündemimizde istifa ya da kurultay yoktur” şeklinde konuştu.



Mevcut Yönetim açıklamalarla yetinmedi. Gelecek hafta Pazartesi yapılması öngörülen MYK toplantısının Perşembe günü yapılması kararlaştırıldı.



Karşılıklı açıklamaların ardından kulislerde “Olağanüstü kurultay toplanacak mı?” sorusuna yanıt aranıyor. CHP tüzüğüne göre olağanüstü kurultay ya yönetimin kararı ile ya da delege sayısının 5’te 1’inin imzası ile toplanabiliyor. Son CHP kurultayı göze alınırsa bu yaklaşık 260 delegenin oyu demek. Ancak bu sayı kurultayın seçimli olmasını sağlamıyor. Seçimli olabilmesi için 650 civarında delegeye ihtiyaç var.







HABER: HASRET KAYA

KAMERA: BARIŞ YURTERİ

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