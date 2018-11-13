Türkiye Gençlik Birliği’nin (TGB) Tarih Topluluğu olan İnciraltı Tarih Cemiyeti, Andımız’ın yazarı Reşit Galip hakkında özel bir dosya yayınladı.

Reşit Galip’in farklı yönleriyle birlikte derinlemesine anlatıldığı dosya, Derin Tarih dergisinin Reşit Galip’i anlattığı iftiralarla dolu Kasım sayısına cevap niteliği taşıyor.

Danıştay’ın Andımız kararı ardından tüm yurtta Andımız’ın yeniden okutulmasına yönelik eylemler yapan TGB, tarih topluluğu olan İnciraltı Tarih Cemiyeti’ni harekete geçirdi. İnciraltı Tarih Cemiyeti, Cumhuriyet ve Atatürk düşmanlığıyla bilinen Mustafa Armağan ve dergisi Derin Tarih’in iftiralarına cevap olarak Reşit Galip özel dosyası hazırladı. Reşit Galip’in hayatından, Milli Eğitim Bakanlığı sırasında yaptığı üniversite reformuna; Cumhuriyet döneminin yaratmak istediği gençlik modelinden, Reşit Galip’in tıpçı yönüne Reşit Galip’in birçok kalemde ele alındığı özel dosyada, Tarihçi Profesör Sina Akşin ve Tarihçi Yazar Mustafa Solak da anlatımlarıyla katkı sundu.



Reşit Galip özel dosyasına İnciraltı Tarih Cemiyeti’nin resmi sitesinden ulaşılabiliyor. (http://inciraltitarih.com/interaktif/resit-galip/)



İnciraltı Tarih Cemiyeti nedir?

İnciraltı Tarih Cemiyeti, Türkiye Gençlik Birliği’nin tarih alanında çalışma yürütmek amacıyla kurduğu tarih topluluğudur. 2010-2011 yılında Attila İlhan Kültür Merkezi’nde ilk adımlarını atılan tarih topluluğu, 150 yıllık devrimci gelenekten beslenerek tarihin ters yüz edilmesine karşı gerçekleri savunmak için çalışmalar yürütmektedir.



Emperyalizmin saldırılarını yaygınlaştırdığı bu dönemde tarihi ‘derinlerde’ arama adı altında Mustafa Kemal, Cumhuriyet Devrimleri ve Jön Türk geleneğine çamur atmaya kalkışanlara “Güneş balçıkla sıvanmaz” sözünü hatırlatan İnciraltı Tarih Cemiyeti, sitesinde yer verdiği açıklamada “Tarihi gerçeklere dayandıranların ve buna göre yorumlayanların temsilcileri olarak bizler gericiliğe ve bölücülüğe tarih alanında da geçit vermeyeceğiz. İnsanlığın bilimsel alanda ilerlemesine hizmet edeceğiz.” ifadelerini kullanıyor.