Vatan Partisi, Amerika’nın Suriye’yi hedef alan saldırgan tutumunu İstanbul’da protesto etti. "Amerikan'ın hedefinde Türkiye var" diyen Vatan Partililer, İncirlik Üssü’nün kapatılmasını istedi.

ABD emperyalizmini protesto ettiler, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a "Milli seferberlik hükümeti kurun" çağrısı yaptılar.



Vatan Partisi Pendik İlçe Başkanlığı, ABD'nin Suriye ve bölgeyi hedef alan saldırgan tutumunu protesto etti.



Kuşluk Park’ındaki eylemde konuşan Vatan Partisi Pendik İlçe Başkanı Mevlüt Usta, Suriye'de yenilgiye uğrayan ABD'nin, saldırgan söylemlerle bölgede tutunmaya çalıştığını belirtti.



Usta, Amerikan saldırganlığının hedefindeki esas ülkenin Türkiye olduğunu vurguladı.



İncirlik Üssü'nün bir an önce Amerikan askerlerine kapatılması gerektiğini belirten Mevlüs Usta, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı da ABD'ye karşı tavır almaya ve Milli Seferberlik Hükümeti kurmaya çağırdı.







HABER - KAMERA : ŞENGÜL DERİN

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