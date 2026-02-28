İncirlik Hava Üssü yayına soruşturma: Koza TV Genel Müdürü ve muhabiri gözaltına alındı
Adana Cumhuriyet Başsavcılığı’nın İncirlik Hava Üssü’ne ilişkin görüntülerin yayınlanmasına yönelik başlattığı soruşturma kapsamında Koza TV Genel Müdürü ve bir muhabir gözaltına alındı.
Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İncirlik Hava Üssü’ne ilişkin görüntülerin yayınlanmasına yönelik başlatılan soruşturma kapsamında iki kişi gözaltına alındı.
Soruşturma çerçevesinde Koza TV Genel Müdürü ile bir muhabirin gözaltına alındığı bildirildi.