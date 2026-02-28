İncirlik Hava Üssü yayına soruşturma: Koza TV Genel Müdürü ve muhabiri gözaltına alındı

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı’nın İncirlik Hava Üssü’ne ilişkin görüntülerin yayınlanmasına yönelik başlattığı soruşturma kapsamında Koza TV Genel Müdürü ve bir muhabir gözaltına alındı.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
İncirlik Hava Üssü yayına soruşturma: Koza TV Genel Müdürü ve muhabiri gözaltına alındı
Yayınlanma: Güncellenme:

Son dakika haberi... 

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İncirlik Hava Üssü’ne ilişkin görüntülerin yayınlanmasına yönelik başlatılan soruşturma kapsamında iki kişi gözaltına alındı.

Soruşturma çerçevesinde Koza TV Genel Müdürü ile bir muhabirin gözaltına alındığı bildirildi.

DMM’den İran açıklaması: Türkiye'nin saldırıya destek verdiği iddiaları asılsızDMM’den İran açıklaması: Türkiye'nin saldırıya destek verdiği iddiaları asılsızGündem
İran Dışişleri Bakanlığı’ndan bildiri: Şimdi vatanı savunma zamanıdırİran Dışişleri Bakanlığı’ndan bildiri: Şimdi vatanı savunma zamanıdırDünya
incirlik üssü adana gözaltına alındı
Günün Manşetleri
'Arabuluculuk konusunda gerekli desteği vermeye hazırız'
Vatan Partisi ABD-İsrail saldırganlığına karşı meydanlara iniyor
'Türkiye İncirlik ve Kürecik Üslerini kontrol altına almalı'
6 ülkede ABD üsleri vuruluyor
Pehlevi, ABD-İsrail saldırılarına destek verdi
Bolu Belediyesi'nde 13 isme irtikap soruşturması
İsrail İran'a saldırı başlattı
Tanju Özcan gözaltına alındı
İş’te Konak istihdama köprü olmaya devam ediyor
Gençliğin kalbi bu merkezde atıyor!
Çok Okunanlar
Altın fiyatları bugün kaç TL? Gram, çeyrek, yarım ve ons altın ne kadar? Altın fiyatları bugün kaç TL? Gram, çeyrek, yarım ve ons altın ne kadar?
Meteoroloji o illeri tek tek uyardı: Pazar günü yola çıkacaklar dikkat! Meteoroloji o illeri tek tek uyardı: Pazar günü yola çıkacaklar dikkat!
1 Mart Pazar günü kar yağacak 9 şehir belli oldu! 1 Mart Pazar günü kar yağacak 9 şehir belli oldu!
Benzine zam geldi: İşte yeni akaryakıt fiyatları Benzine zam geldi: İşte yeni akaryakıt fiyatları
İsrail İran'a saldırı başlattı İsrail İran'a saldırı başlattı