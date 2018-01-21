banner961
O mevziler imha edildi
O mevziler imha edildi
'Sokağa Çıkma Yasağı' haberlerine yalanlama
'Sokağa Çıkma Yasağı' haberlerine yalanlama
Silah ve mühimmat deposunun imha anı
Silah ve mühimmat deposunun imha anı
Erdoğan ile Bahçeli, Zeytin Dalı Harekatı'nı görüştü
Erdoğan ile Bahçeli, Zeytin Dalı Harekatı'nı görüştü

İncirlik'te Türk savaş uçakları hazır bekliyor

Afrin'e yönelik Zeytin Dalı Harekatı devam ederken Adana'daki İncirlik 10. Tanker Üs Komutanlığı'nda bazı Türk savaş uçakları üstten kalkış yapıyor, bazıları da pistte hazır bekletiliyor.

İncirlik'te Türk savaş uçakları hazır bekliyor

Afrin'deki terör örgütü hedeflerine yönelik Zeytin Dalı Harekatı devam ederken Adana'daki İncirlik 10. Tanker Üs Komutanlığı'nda hava hareketliliği yaşandı.



Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), hudut güvenliği ve bölgede istikrarı sağlamak amacıyla dün başlatılan Zeytin Dalı Harekatı bugün de sürerken İncirlik 10. Tanker Üs Komutanlığı'nda da hareketlilik gözleniyor.



Bazı Türk savaş uçakları üstten kalkış yaparken, bazılarının da pistte hazır bekletildiği görüldü.



Öte yandan askeri kargo uçaklarının üsse geliş ve gidişleri de sürüyor.
 


Kaynak: AA
Etiketler; #incirlik üssü #adana #afrin #zeytin dalı harekatı
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.