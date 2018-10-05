Türkiye Gençlik Birliği'nin (TGB), 16 Nisan 2016 tarihinde İncirlik Üssü’nde ABD askerlerine karşı yaptığı çuval eylemi davasındakarar çıktı. Adana 20'inci Asliye Ceza Mahkemesi,ABD askerinin başına çuval geçiren TGB’lilerin tamamı için beraat kararı verdi.

Adana İncirlik Üssü'ne girerek Amerikan askerlerine çuval geçiren TGB üyelerinin yargılaması bugün son buldu.TGB Adana İl Yöneticileri Yalçın Semir Akarsu,Cenk Kızılırmak ve TGB Eski Genel Sekreteri Sinan Sungur hakkında çuval eylemi için açılan davanın 7. duruşmasında, bütün TGB’liler için beraat kararı verildi.



‘Bu Kararı Batman’daki Şehitlerimize Adıyoruz’



Duruşmada hazır bulunan TGB Genel Sekreteri Okan Özkan, çuval eylemini gerçekleştiren Yalçın Semir Akarsu ve Cenk Kızılırmak, TGB’lilerle birlikte Adana Adliyesi önündeki İnönü Parkı’nda basın açıklaması gerçekleştirdi.

Açıklamayı yapan TGB Genel Sekreteri Okan Özkan, “Öncelikle bu önemli beraat kararını dün Batman’da verdiğimiz 7 vatan savaşı şehidimize adıyoruz. 2003’te Süleymaniye’de özel kuvvetlerimizi başına çuval geçiren, Mehmetçiğimizi yıllardır bölücü terör örgütünü taşeron olarak kullanarak şehit eden, Ortadoğu’yu kaosa ve kana bulayan, 15 Temmuz gibi hain darbe girişimlerini tertipleyen bu haydutlara elbette gereken cevabı verecektik. Milletimizin içi rahat olsun, bu katillere dün de rahat vermedik, yarın da vermeyeceğiz.” dedi.





“Türk Yargısı Milletimizin Yüreğine Su Serpti”



Açıklamasına devam eden Özkan, mahkeme kararına değinerek, “Bu topraklarda Mehmetçiğin katilleri ellerini kollarını sallayarak dolaşamayacaklar. Bundan sonra da nerede bir Amerikan askeri görürsek, yine kafasına çuval geçireceğimizi bir kez daha ilan ediyoruz! Türk Yargısı bu kararla Türk gençliğinin, vatansever gençliğin, Türk Milleti’nin yanında yer almıştır. Hakim, eylemimizi demokratik bir hakkımız olarak gördü ve yorumladı. Bu tarihi önemdeki karar milletimizin de yüreğine su serpmiştir.” dedi.







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