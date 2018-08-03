İncirlik Üssü'ndeki üst düzey Amerikalı askerler hakkında tutuklama talep edildi. Fethullahçı Terör Örgütü ile Sivil Mücadele Platfotmu TAYDER, aralarında ABD Merkez Kuvvetler Komutanı General Joseph Votel'ın da bulunduğu 12 Amerikalı asker hakkında suç duyurunda bulundu.

Adana'daki İncirlik Hava üssünde görevli Amerikalı askerleri isimleri tek tek sıralandı, tutuklanmaları talep edildi.



AKP'ye yakınlığı ile bilinen Fethullahçı Terör Örgütü ile Sivil Mücadele Platfotmu TAYDER, İncirlik üssünde görevli Amerikalı askerler hakkında suç duyurusu hazırıladı.



Suç duyurusunda ilk şüpheli ABD Merkez Kuvvetler Komutanı General Joseph Votel olarak gösterildi. Votel'ın yanı sıra İncirlik'te görevli üst düzey 12 Amerikalı askerin adı verildi.



Amerika'nın Türkiye'ye yönelik yaptırım kararı sonrasında hazırlanan suç duyurusu Adana Cumhuriyet Başsavcılığına iletildi.



TAYDER, isimlerini tek tek sıraladığı Amerikalı askerler hakkında soruşturma açılmasını talep etti.



60 sayfalık suç duyurusu dilekçesinde Amerikalı askerler “FETÖ Silahlı Terör Örgütünün amaçları ve prensipleri doğrultusunda faaliyet yürütmek" ile suçlanıyor.



Yurt dışına kaçma ihtimalleri olduğu belirtilen Amerikalı askerlerin gözaltına alınarak mahkemeye sevk edilmesi için işlemlerin başlatılması isteniyor.



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