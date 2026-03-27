İncirlik Üssü'nde siren sesleri! MSB'den açıklama geldi

Sosyal medya platformlarında İncirlik'te sirenlerin çaldığına dair çeşitli paylaşımlar yapılmasının ardından Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları konuya ilişkin açıklama yaptı.

MSB kamuoyuna şu ifadelerle bilgi verdi:

"Sosyal medyada İncirlik'te sirenlerin çaldığına dair paylaşımlar yapılmaktadır. Herhangi bir saldırı veya olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Yanlış alarm olduğu değerlendirilmektedir."