İncirlik Üssü'nde siren sesleri! MSB'den açıklama geldi
Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, sosyal medyada İncirlik'te sirenlerin çaldığına yönelik hızla yayılan paylaşımların ardından bölgede herhangi bir saldırı olmadığını ve durumun yanlış alarm olarak değerlendirildiğini bildirdi.
Sosyal medya platformlarında İncirlik'te sirenlerin çaldığına dair çeşitli paylaşımlar yapılmasının ardından Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları konuya ilişkin açıklama yaptı.
MSB kamuoyuna şu ifadelerle bilgi verdi:
"Sosyal medyada İncirlik'te sirenlerin çaldığına dair paylaşımlar yapılmaktadır. Herhangi bir saldırı veya olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Yanlış alarm olduğu değerlendirilmektedir."