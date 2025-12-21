İndirim oyunları: "Efsane Kasım" yalanına 12.9 milyon TL ceza!

Kasım ayında gerçekleştirilen ve kamuoyunda “Efsane Kasım” ile “Şahane Cuma” gibi adlarla duyurulan indirim kampanyaları, vatandaşlardan gelen şikâyetler üzerine mercek altına alındı. Ticaret Bakanlığı bünyesindeki Reklam Kurulu’nun yaptığı incelemelerde, çok sayıda uygulamanın mevzuata aykırı olduğu belirlendi.

93 DOSYA MEVZUATA AYKIRI

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Aralık ayı Reklam Kurulu toplantısında ağırlıklı olarak Kasım ayındaki indirim dönemine ilişkin şikâyetler ele alındı. Bu kapsamda Reklam Kurulu’na toplam 108 dosya ulaştı. İncelenen dosyaların 93’ünde mevzuata aykırılık tespit edildi.

Mevzuata aykırı bulunan dosyalar hakkında toplam 12 milyon 905 bin 818 TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verildi. Ayrıca tüketicilerin yanıltılmasının önüne geçilmesi amacıyla 57 dosya için durdurma, 16 dosya için ise erişim engeli kararı alındı.

Ticaret Bakanlığı açıklamasında, indirim kampanyalarına yönelik denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı. Açıklamada, tüketicilerin ekonomik çıkarlarının korunmasının öncelik olduğu belirtilerek, aldatıcı indirim uygulamalarına ve haksız ticari faaliyetlere karşı gerekli tüm idari yaptırımların gecikmeksizin uygulanmaya devam edeceği ifade edildi.