İndirim oyunları: "Efsane Kasım" yalanına 12.9 milyon TL ceza!

Kasım ayındaki indirim kampanyalarına ilişkin yapılan incelemelerde mevzuata aykırı uygulamalar tespit edildi. Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu, çok sayıda dosya için idari para cezası ve erişim engeli kararı aldı.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
İndirim oyunları: "Efsane Kasım" yalanına 12.9 milyon TL ceza!
Yayınlanma:

Kasım ayında gerçekleştirilen ve kamuoyunda “Efsane Kasım” ile “Şahane Cuma” gibi adlarla duyurulan indirim kampanyaları, vatandaşlardan gelen şikâyetler üzerine mercek altına alındı. Ticaret Bakanlığı bünyesindeki Reklam Kurulu’nun yaptığı incelemelerde, çok sayıda uygulamanın mevzuata aykırı olduğu belirlendi.

93 DOSYA MEVZUATA AYKIRI

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Aralık ayı Reklam Kurulu toplantısında ağırlıklı olarak Kasım ayındaki indirim dönemine ilişkin şikâyetler ele alındı. Bu kapsamda Reklam Kurulu’na toplam 108 dosya ulaştı. İncelenen dosyaların 93’ünde mevzuata aykırılık tespit edildi.

Mevzuata aykırı bulunan dosyalar hakkında toplam 12 milyon 905 bin 818 TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verildi. Ayrıca tüketicilerin yanıltılmasının önüne geçilmesi amacıyla 57 dosya için durdurma, 16 dosya için ise erişim engeli kararı alındı.

Ticaret Bakanlığı açıklamasında, indirim kampanyalarına yönelik denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı. Açıklamada, tüketicilerin ekonomik çıkarlarının korunmasının öncelik olduğu belirtilerek, aldatıcı indirim uygulamalarına ve haksız ticari faaliyetlere karşı gerekli tüm idari yaptırımların gecikmeksizin uygulanmaya devam edeceği ifade edildi.

Üç aylar orucu ne zaman tutulur? 2025–2026 Recep ayı orucu kaç gün sürerÜç aylar orucu ne zaman tutulur? 2025–2026 Recep ayı orucu kaç gün sürerYaşam
Mansur Yavaş ve 38 meclis üyesi için soruşturma izni verildiMansur Yavaş ve 38 meclis üyesi için soruşturma izni verildiGündem
Bugün altın ne kadar oldu? Çeyrek, gram, Cumhuriyet altını fiyatlarıBugün altın ne kadar oldu? Çeyrek, gram, Cumhuriyet altını fiyatlarıEkonomi
indirim Ticaret Bakanlığ
Günün Manşetleri
Youtube'da son 3 ayın en çok izlenen kanalları açıklandı
Doğu Ekspres’i yarın yola çıkıyor
"Efsane Kasım" yalanına 12.9 milyon TL ceza!
Mansur Yavaş ve meclis üyeleri için soruşturma izni
İstanbul dahil 11 ilde yağış bekleniyor
AK Partili vekil SDG’ye kalkan oldu
Güllü’nün kızı suçlamalara yanıt verdi
“Devletimiz bizi çağırırsa hemen gelirim”
İbrahim Kalın, Hamas heyetiyle görüştü
Kendi savaş gemisini üreten 10 ülkeden biriyiz
Çok Okunanlar
İstanbul dahil 11 ilde yağış bekleniyor İstanbul dahil 11 ilde yağış bekleniyor
Ocak zammı öncesi son hesap... Ocak zammı öncesi son hesap...
Bugün altın ne kadar oldu? Çeyrek, gram, Cumhuriyet altını fiyatları Bugün altın ne kadar oldu? Çeyrek, gram, Cumhuriyet altını fiyatları
Osmaniye'de mezarlıkta park halindeki araçta iki genç ölü bulundu Osmaniye'de mezarlıkta park halindeki araçta iki genç ölü bulundu
100 bin TL faizsiz kredi veren bankalar hangileri? 100 bin TL faizsiz kredi veren bankalar hangileri?