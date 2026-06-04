İnegöl'de dev uyuşturucu operasyonu! Jandarma düğmeye bastı, onlarca kişi yakalandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde jandarma ekiplerince uyuşturucu ticaretine yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda yakalanan 64 şüpheliden 58'i tutuklandı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
İnegöl'de dev uyuşturucu operasyonu! Jandarma düğmeye bastı, onlarca kişi yakalandı
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İnegöl Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı doğrultusunda harekete geçen Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen şahıslara yönelik düğmeye bastı. Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 64 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Jandarma komutanlığındaki ifade ve sorgu işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 58'i, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Geriye kalan 6 kişi hakkında ise adli kontrol şartı uygulandı.

KİLOLARCA UYUŞTURUCU VE RUHSATSIZ SİLAHLAR

Soruşturma kapsamında şüphelilerin ikametlerinde kapsamlı aramalar yapıldı. Ekiplerin gerçekleştirdiği aramalarda 5 kilo 950 gram skunk, 1 kilo 100 gram sentetik kannabinoid, 350 gram metamfetamin ve 200 gram esrar bulundu. Ayrıca uyuşturucu ticaretinde kullanıldığı değerlendirilen 98 adet sentetik ecza, 17 adet uyuşturucu kullanma aparatı ile birlikte 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Operasyon sonucunda tüm uyuşturucu maddelere ve suç unsurlarına el konuldu. İnegöl Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen geniş çaplı soruşturma süreci devam ediyor.

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