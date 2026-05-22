İnegöl'de gece yarısı baskını! O evden çıkanlar herkesi şaşırttı

Güvenlik güçlerinin titiz takibi sonucu kapısı çalınan o evde saklananlar tek tek yakalandı.

Bursa’nın İnegöl ilçesinde jandarma ekipleri, kaçak göçmenlere yönelik kurumsal bir operasyon gerçekleştirdi. Kırsal alanda yürütülen operasyon neticesinde yasa dışı yollarla ülkede bulunan yabancı uyruklu şahıslar gözaltına alındı.

İHBAR ÜZERİNE HAREKETE GEÇİLDİ

İnegöl İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kırsal Alibeyköy Mahallesi’ndeki bir evde kaçak göçmenlerin barındığı bilgisine ulaştı. Elde edilen istihbaratın ardından harekete geçen ekipler, belirlenen adrese operasyon düzenledi. Söz konusu ikamette gerçekleştirilen arama ve kontrollerde, Türkiye'ye kaçak yollarla giriş yaptıkları tespit edilen yabancı uyruklu 7 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

SINIR DIŞI İŞLEMLERİ BAŞLATILDI

Operasyonun ardından jandarma komutanlığına götürülen 7 kaçak göçmenin buradaki yasal işlemleri tamamlandı. Gözaltındaki yabancı uyruklu şahıslar, işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi. Bölgede güvenlik güçlerinin kaçak göçle mücadeleye yönelik denetim ve operasyonları dinamik bir şekilde sürdürülüyor.

