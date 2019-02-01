ABD'nin çekildiğini açıkladığı INF inf anlaşması nedir, anlaşma ne zaman imzalandı? Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması hakkında bilgiler

1987'de ABD Başkanı Ronald Reagan ve Sovyetler Birliği lideri Mihail Gorbaçov arasında imzalanan anlaşma, menzili 500 ile 5 bin 500 kilometre arasında olan karadan havaya atılabilen orta menzilli füzelerin yasaklanmasını öngörüyor. Anlaşma, denizden ateşlenen füzeleri kapsamıyor.



Nükleer savaş tehdidini ortadan kaldırmayı hedefleyen anlaşma kapsamında 4 yılda yaklaşık 2 bin 700 füze imha edildi.



INF Anlaşması, nükleer silahlı füzeleri 30 yılı aşkın süredir Avrupa topraklarından uzak tutuyor.



Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD'nin Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan (INF) çıkma durumuna ilişkin bugün Güvenlik Konseyi'ni topladı.



Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin başkanlığındaki toplantıda, ABD'nin Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan (INF) çıkma durumu ele alındı.