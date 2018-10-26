Cemal Kaşıkçı'yı öldüren infaz timi'ni havaalanından alıp otele götüren araç kiralama şirketinin şoförüne ulaşan A Haber ekipleri şoförle röportaj yaptı. "Cemal Kaşıkçı içeri girdikten sonra konsoloslukta hareketlilik başladı" diyen adı ve kimliği gizlenen şoför, Hatice Cengiz'in kapıda saatlerce beklemesinin dikkatini çektiğini ifade etti.

Kimliği gizlenen İnfaz Timi'nin şoförü olayla ilgili şu ifadeleri kullandı:



Saat gece 3:20'de uçakları indi. Gece heyet gelecek dediler. Biz genel havacılığın kapısına yanaştık. 9 kişi geldi 3 arabaydık. her arabaya 3 kişi bindi. Ekibin başı benim aracıma bindi diğerleri de hazır olunca hareket ettik. Saat 5 gibi Levent'te bir otele giriş yaptılar sonra bize saat 8'de burada olun dediler. Sabah geri geldim 2 saate yakın otelin kapısında bekledik. Diğer ekipten 3 4 kişi konsolosluk aracına bindi. Konsolosluğa geldim barikatlar kapalı olduğu için barıkatların dışında indirdim ben kendilerini. Daha sonra barikatı açtılar ve benim aracımı otoparka aldılar. Biz dışarıda beklerken bize haber verdiler çıkacaklar diye.Nişanlısı da orada beklemeye başladı. Daha sonra 1 saat ,içinde bir hareketlilik oldu. 3 araç dışarı çıkış yaptı. Konsolosluk araçları CC plakalı. Araçlara özellikle baktım bizimkiler mi çıkış yapıyor diye ama çok karanlıktı camları göremedim. Dikkatimi çekti hep Arap misafirlerle çalıştığım için görsel olarak beyaz geldi bana. Nişanlısı da oradaki süpermarketin önünde beklemeye başladı. Herkes yarım saat içinde işini halledip çıkınca o bayanın beklemesi dikkatimi çekti. Kaşıkçı'dan sonra konsolosluğa gelenlere "içeride teftiş var şuan sizi alamayız" dediler.



