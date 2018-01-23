The Guardian gazetesinde 23 Ocak’ta Patrick Wintour tarafından kaleme alınan “Türkler’in Suriye Kürtlerine Müdahalesi Amerika İçin Bir Felakete sebep olabilir” başlıklı makalede, silahlı kuvvetlerimizin Afrin operasyonun Batı, özellikle de Amerika cephesinde sebep olduğu kaygı ve korkular dile getiriliyor.

The Guardian gazetesinde 23 Ocak’ta Patrick Wintour tarafından kaleme alınan “Türkler’in Suriye Kürtlerine Müdahalesi Amerika İçin Bir Felakete sebep olabilir” başlıklı makalede, silahlı kuvvetlerimizin Afrin operasyonun Batı, özellikle de Amerika cephesinde sebep olduğu kaygı ve korkular dile getiriliyor.



ERDOĞAN ŞAM VE MOSKOVA ILE ANLAŞABILIR

Haberde Suriye’de oyunun sonuna yaklaşılırken, Ankara’nın Rusya tarafından dayatılan barış sürecinde, Batı açısından denge sağlayıcı rolüne değinilerek, batının Ankara’nın diplomatik desteğini kaybetmeyi göze alamayacağı üzerinde duruluyor ve Türkiye’nin müdahalesinin sonunda “Recep Tayyip Erdoğan’ın Şam ve Moskova ile bir anlaşmaya varması şeklinde gelişebileceğine” vurgu yapılıyor. Haberde, “Bu ABD için bir felaket olur” ifadesi kullanılıyor.



Yazara göre fekalet senaryosu, Türkiye’nin Rusya önderliğinde bir barış sürecine destek vermesi ve karşılığında Rusya’nın, Türkiye’nin sınırlarını temizlemesine göz yumması.



The Guardian yazarı, buna karşılık şu öneride bulunuyor:

“ABD şu argümanı öne sürebilir. Kürtlerin Suriye’nin kuzeyinde bölgesel yayılmasını, özellikle Fırat’ın Batısına geçmesine, sadece Demokratik Suriye Güçleri içindeki Kürt milislere IŞİD’e karşı savaşta ihtiyaç duyduğumuz sürece göz yumduk. Ama şimdi savaş kazanıldı. ABD’nin önceliği, Türkiye ile olan ilişkilerinin bütünüyle yıkılmasını engellemek. Bunun için Türkiye’nin yapboz tahtası Suriye’de geçici olarak yerleşmesini kabuş etmek gerekiyorsa…Olsun”.







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