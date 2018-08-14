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İngiltere'den Türkiye açıklaması

İngiltere'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Karen Pierce, Türkiye ile ABD arasında yaşanan krize ilişkin konuştu. Pierce, "Türkiye ve ABD bizim NATO müttefikimiz, ikisiyle de ilişkilerimize değer veriyoruz." dedi.

İngiltere'den Türkiye açıklaması

İngiltere'den, Ankara-Washington krizine ilişkin açıklamalar geldi.

İngiltere'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Karen Pierce, Fox News televizyonunda gündeme ilişkin konuştu.

Pierce, "Hem Türkiye hem ABD bizim NATO müttefikimiz ve her ikisiyle de ilişkilerimize çok değer veriyoruz." dedi. "Brunson krizinin çözümü ABD ve Türkiye arasındadır" diye ekledi.

Beyaz Saray'da Amerikalı ve Türk yetkililer arasında gerçekleşen görüşmeyi de çözüm için "iyi bir adım" olarak nitelendirdi.

Pierce, "Brunson'ın serbest bırakılmasının iki ülke arasındaki krizi hafifletip hafifletmeyeceği" sorusunu da "Belki" diye yanıtladı. Ancak başka sorunlar da bulunduğunu belirtti.

"Türkiye'nin modern bir demokrasi olduğunu düşünüyorum" diyen Pierce, Türkiye ile bazı adli konularda çalışmak istediklerini ifade etti.

ulusal.com.tr
 

Etiketler; #ingiltere #türkiye #ambargo
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