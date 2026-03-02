İngiltere Dışişleri Bakanı Cooper: "ABD'nin operasyonlarına katılmak ya da destek vermek istemedik"

İngiltere Dışişleri Bakanı Yvette Cooper, Sky News televizyonuna konuştu. Cooper, “İngiltere'nin ABD Başkanı Donald Trump'ın bir telefonuyla İran'a yönelik saldırılara katıldığı” değerlendirmesine yanıt verdi.

Cooper, “Bu kesinlikle doğru değil. ABD'yle ve diğer müttefiklerimizle ciddi görüşmelerimiz oldu ve hafta sonu yapılan saldırılara katılmama ve destek vermeme kararı aldık.” dedi.

“ABD'NİN OPERASYONLARINA KATILMAK YA DA DESTEK VERMEK İSTEMEDİK”

İngiltere'nin başta İran'a yönelik saldırılardan uzak dururken sonra üslerini ABD'nin kullanımına açmasıyla ilgili soruya Cooper, “Körfez'deki müttefiklerimiz ile İngiltere'nin vatandaşları ve çıkarlarının bulunduğu ülkelerin güvenliği bizim için önemlidir. Diplomatik süreç ve müzakerelere inanıyoruz. Bu nedenle ABD'nin operasyonlarına katılmak ya da destek vermek istemedik.” yanıtını verdi.

Cooper, Körfez ülkeleriyle yapılan savunma anlaşmaları kapsamında bölgedeki İngiliz jetlerinin savunma amaçlı havalandığını vurguladı.

Zack Polanski'nin, “(İngiltere Başbakanı) Keir Starmer, Trump'ın bir telefonuyla Orta Doğu'daki yasa dışı bir savaşa atladı.” yorumunu değerlendiren Cooper, “Bu kesinlikle doğru değil. ABD'yle ve diğer müttefiklerimizle ciddi görüşmelerimiz oldu ve hafta sonu yapılan saldırılara katılmama ve destek vermeme kararı aldık.” yorumunu yaptı.

Cooper ayrıca, “Bu nedenle kısıtlı bir savunma harekatı başlattık. Buna ABD güçlerinin savunma amaçlı üslerimizi kullanması da dahil.” diye konuştu.