İngiltere Dışişleri Bakanı Cooper: "ABD'nin operasyonlarına katılmak ya da destek vermek istemedik"

İngiltere Dışişleri Bakanı Yvette Cooper, “Trump’ın bir telefonuyla İngiltere savaşa katıldı” iddialarını reddetti. Londra’nın hafta sonu yapılan saldırılara katılmadığını ve destek vermediğini açıkladı.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
İngiltere Dışişleri Bakanı Cooper: "ABD'nin operasyonlarına katılmak ya da destek vermek istemedik"
Yayınlanma:

İngiltere Dışişleri Bakanı Yvette Cooper, Sky News televizyonuna konuştu. Cooper, “İngiltere'nin ABD Başkanı Donald Trump'ın bir telefonuyla İran'a yönelik saldırılara katıldığı” değerlendirmesine yanıt verdi.

Cooper, “Bu kesinlikle doğru değil. ABD'yle ve diğer müttefiklerimizle ciddi görüşmelerimiz oldu ve hafta sonu yapılan saldırılara katılmama ve destek vermeme kararı aldık.” dedi.

“ABD'NİN OPERASYONLARINA KATILMAK YA DA DESTEK VERMEK İSTEMEDİK”

İngiltere'nin başta İran'a yönelik saldırılardan uzak dururken sonra üslerini ABD'nin kullanımına açmasıyla ilgili soruya Cooper, “Körfez'deki müttefiklerimiz ile İngiltere'nin vatandaşları ve çıkarlarının bulunduğu ülkelerin güvenliği bizim için önemlidir. Diplomatik süreç ve müzakerelere inanıyoruz. Bu nedenle ABD'nin operasyonlarına katılmak ya da destek vermek istemedik.” yanıtını verdi.

Cooper, Körfez ülkeleriyle yapılan savunma anlaşmaları kapsamında bölgedeki İngiliz jetlerinin savunma amaçlı havalandığını vurguladı.

Zack Polanski'nin, “(İngiltere Başbakanı) Keir Starmer, Trump'ın bir telefonuyla Orta Doğu'daki yasa dışı bir savaşa atladı.” yorumunu değerlendiren Cooper, “Bu kesinlikle doğru değil. ABD'yle ve diğer müttefiklerimizle ciddi görüşmelerimiz oldu ve hafta sonu yapılan saldırılara katılmama ve destek vermeme kararı aldık.” yorumunu yaptı.

Cooper ayrıca, “Bu nedenle kısıtlı bir savunma harekatı başlattık. Buna ABD güçlerinin savunma amaçlı üslerimizi kullanması da dahil.” diye konuştu.

İran Devrim muhafızları: İsrail başbakanlık ofisi hedef alınmış ve ağır bir darbe indirilmiştirİran Devrim muhafızları: İsrail başbakanlık ofisi hedef alınmış ve ağır bir darbe indirilmiştirGündem

Kaynak: Anadolu Ajansı

ingiltere abd israil
Günün Manşetleri
"İran'ın egemenliğini, bağımsızlığını ve onurunu savunmasını destekliyoruz"
İran'da Geçici Liderlik Konseyi Üyesi Ayetullah Arafi ilk kez konuştu
İran, 48 saatte 12 günlük savaşın rekorunu kırdı
İran, ABD'nin aksine uzun bir savaşa hazırlanmış durumda
İsrail başbakanlık ofisine ağır bir darbe indirilmiştir
“Derhal uluslararası soruşturma başlatılmalı”
"Hamaney’in intikamı için yapıldı"
“ABD ile müzakere etmeyeceğiz.”
560 ABD askeri öldü ya da yaralandı
“Bu kavga haysiyet ve hürriyet kavgasıdır”
Çok Okunanlar
Yarın saat 10’da elektrikler kesilecek: Kesinti programı açıklandı Yarın saat 10’da elektrikler kesilecek: Kesinti programı açıklandı
Güncel altın fiyatları: 2 Mart Pazartesi gram ve çeyrek altın ne kadar oldu? Güncel altın fiyatları: 2 Mart Pazartesi gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?
Meteorolojiden kritik uyarı: 7 ilde kuvvetli yağış bekleniyor Meteorolojiden kritik uyarı: 7 ilde kuvvetli yağış bekleniyor
2 Mart Pazartesi akaryakıt fiyatları: Benzin, motorin ve LPG bugün ne kadar oldu? 2 Mart Pazartesi akaryakıt fiyatları: Benzin, motorin ve LPG bugün ne kadar oldu?
Jeoloji uzmanı Trabzon ve Rize için uyardı: ‘Deprem tehlikesi arttı’ Jeoloji uzmanı Trabzon ve Rize için uyardı: ‘Deprem tehlikesi arttı’