İngiltere Dışişleri Bakanı: "Erdoğan'ın Kaşıkçı cinayeti için 'önceden planlanmış' demesi son derece kaygılandırdı. Dünya hala yanıtları bekliyor"

İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün yaptığı konuşmada gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesinin "önceden planlandığını" söylediğini duymanın kendilerini son derece kaygılandırdığını belirtti.



Hunt, Twitter hesabından paylaştığı mesajda, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kaşıkçı cinayeti için 'önceden planlanmış' demesi beni son derece kaygılandırdı. Dünya hala yanıtları bekliyor." ifadelerini kullandı.



Öte yandan Başbakanlıktan yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi hakkında sadece Suudilerin yanıtlayabileceği soruların bulunduğu gerçeğinin altını çizdi." değerlendirmesi yapıldı.



Hunt'ın Suudi Arabistan'a soruları



Hunt, dün parlamentoda yaptığı açıklamada, "Kaşıkçı, yakın ilişkide olduğumuz bir hükümetin ajanları tarafından öldürüldü. Bir arbedede öldürüldüğü iddiası inandırıcı bir açıklama değil." demişti.



"İngiltere'nin eylemleri, Suudi yetkililerin yapacakları nihai açıklamanın inandırıcılığına ve böyle bir şeyin bir daha yinelenmeyeceğine güvenmesine bağlı olacaktır." diyen Hunt, şunları kaydetmişti:



"Suudi Arabistan'dan İstanbul'a 15 Suudi yetkilinin yollanması emrini kim verdi? Riyad yönetimi Kaşıkçı'nın öldüğünü ilk olarak ne zaman öğrendi? Soruşturmacıların konsolosluğa girişi niçin geciktirildi? Kaşıkçı'nın cesedine ne oldu? Suudi Arabistan öldüğünü açıklamak için niye 17 gün bekledi?"