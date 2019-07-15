İngiltere, Fransa ve Almanya'dan ortak İran açıklaması geldi. Üç ülke, nükleer anlaşmaya bağlı olduklarını deklare etti. Üçlü açıklamada anlaşmanın sürmesi için İran'ın verdiği taahhütlere uyması gerektiği de vurgulandı. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ise "AB taahhütlerini azaltırsa biz de azaltacağız" dedi.

İngiltere, Fransa ve Almanya; İran nükleer anlaşması hakkında ortak açıklama yaptı. Avrupalı ülkeler nükleer anlaşmayı desteklemeyi sürdürdüklerini ama bunun İran'ın anlaşmaya tam olarak uymasına bağlı olduğunu açıkladı.



Üç ülke, İran'a yakın zamanda aldığı kararlardan dönme çağrısında bulundu. Amerika'nın yaptırımları ve İran'ın anlaşmanın şartlarını askıya alması sebebiyle nükleer anlaşmanın geleceğiyle ilgili endişelerini dile getirdi.



İngiltere, Fransa ve Almanya, İran'ın zenginleştirilmiş uranyum seviyesini aşmasından dolayı da kaygılı olduklarını kaydettiler. Avrupa Birliği ülkeleri, "İran Körfezi'nde tanık olduğumuz saldırılar ve bölgede güvenliğin kötüye gitmesi yüzünden derin bir şekilde tedirginiz" ifadelerini kullandı.



Ortak açıklamada, üç ülkenin de gerilimi düşürmeye ve taraflar arası diyalogun gelişmesi için diplomasi trafiğine hız verdiği belirtildi. Uluslararası barış ve güvenlik için bu yöndeki girişimlerin devam edeceğinin de altı çizildi.



İran Cumhurbaşkanı Ruhani'den ise " Artık sabrımız taştı" mesajı geldi. Ruhani, Avrupa Birliği ülkelerinin anlaşmadaki vaatlerini yerine getiremediğini ya da getirmek istemediğini söyledi.



Avrupa'nın atılabilecek tüm adımlara geç kaldığına dikkat çeken Ruhani, "Eğer onlar taahhütlerini azaltırsa biz de azaltacağız, eğer ihlal ederlerse biz de aynısı yapacağız" şeklinde konuştu.



Aynı zamanda Ruhani, Amerika'nın ülkesine karşı yaptırımlarından vazgeçip müzakere masasına dönerse İran'ın da masaya oturacağını ifade etti.





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