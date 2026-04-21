İngiltere, Kuran’ı yakan ABD’li siyasetçinin ülkeye girişini iptal etti

İngiltere, İslam karşıtı eylemleriyle tanınan ABD'li Valentina Gomez'in Londra'da düzenlenecek yürüyüşe katılmak üzere ülkeye girişine izin verilmeyeceğini açıkladı. Karar, Müslüman kuruluşların İçişleri Bakanlığına yaptığı itirazın ardından alındı.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
İngiltere, Kuran’ı yakan ABD’li siyasetçinin ülkeye girişini iptal etti
İngiltere medyasında yer alan haberlere göre, daha önce Müslüman karşıtı açıklamalarda bulunan ve Kur’an-ı Kerim’e yönelik provokatif eylemlerde bulunan Gomez’in yürüyüşe katılmak amacıyla yaptığı giriş başvurusunun kabul edilmesinin ardından Müslüman kuruluşlar İngiltere İçişleri Bakanlığına başvurdu.

"KAMU YARARINA OLMAYACAK"

Aralarında Britanya Müslüman Konseyi ve İşçi Partili Müslümanların bulunduğu platformların yaptığı başvurunun ardından İngiltere İçişleri Bakanı Shabana Mahmood, Gomez’in İngiltere’de bulunmasının "kamu yararına olmayacağını" belirtti. Mahmood'un emriyle, Kolombiya doğumlu ABD'li Gomez'e verilen ülkeye giriş izninin iptal edilmesi kararı alındı.

"KRALLIĞI BİRLEŞTİR" EYLEMİNE KATILACAKTI

Daha önce ABD’nin Missouri ve Texas eyaletlerinde valiliğe aday olan ancak seçilemeyen Gomez, 16 Mayıs’ta yapılacak Stephen Yaxley-Lennon’ın (Tommy Robinson) öncülük ettiği “Krallığı Birleştir” eylemine katılacağını, İngiltere’ye giriş başvurusunun kabul edildiğini açıklamıştı.

İngiltere İçişleri Bakanlığı, geçen haftalarda da ABD’li rapçi Kanye West’in ülkeye girişine, geçmişte yaptığı Nazi yanlısı sosyal medya paylaşımları nedeniyle izin verilmeyeceğini duyurmuştu.

İngiltere, Kuran’ı yakan ABD’li siyasetçinin ülkeye girişini iptal etti İngiltere, Kuran’ı yakan ABD’li siyasetçinin ülkeye girişini iptal etti
