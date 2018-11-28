Adalet Bakanı Gül, İngiltere'nin Akın İpek'in iadesine ilişkin kararı ile ilgili, "İngiltere yargısının iade talebiyle ilgili ret kararını ve gerekçelerini kabul etmemiz mümkün değildir." dedi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İngiltere tarafından Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) "çatı davası"nın firari sanığı ve eski Koza Holding yöneticisi Hamdi Akın İpek'in Türkiye'ye iadesiyle ilgili talebin reddine karar vermesine ilişkin, "İngiltere yargısının ret kararı, siyasi içerikli bir değerlendirme niteliği taşımaktadır. Bu nedenlerle iade talebiyle ilgili red kararını ve gerekçelerini kabul etmemiz mümkün değildir." değerlendirmesinde bulundu.



Gül, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan İngiltere'nin verdiği karara ilişkin açıklamalarda bulundu.



FETÖ firarisi Akın İpek, Ali Çelik ve Talip Büyük'ün iadesiyle ilgili talebin İngiltere tarafından reddedilmesinin "kabul edilemez" olduğunu belirten Gül, Türk yargısının iade talebinin uluslararası hukukun ve sözleşmelerin bir gereği olduğuna dikkati çekti.



"Karar siyasi içerikli bir değerlendirme niteliği taşımaktadır"



Adalet Bakanı Gül, şunları kaydetti:



"İngiltere yargısının ret kararı ise siyasi içerikli bir değerlendirme niteliği taşımaktadır. Bu nedenlerle iade talebiyle ilgili ret kararını ve gerekçelerini kabul etmemiz mümkün değildir. İngiltere'den beklentimiz hem uluslararası hukukun ve sözleşmelerin gereği olarak FETÖ mensubu firari teröristlerin iadesini gerçekleştirmesi hem de bu yolla dostluğunu ve müttefikliğini göstermesidir. Terör örgütü mensupları Türk yargısı önünde hesap verene kadar iadeyle ilgili mücadelemiz devam edecektir."