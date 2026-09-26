İngiltere’den Türkiye’ye prestijli turizm ödülü: İlk kez verildi, Türkiye’nin oldu

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansının (TGA), Londra’da düzenlenen TTG Travel Industry Awards 2026’da “Destination for Change” ödülünü kazandığını duyurdu.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
İngiltere’den Türkiye’ye prestijli turizm ödülü: İlk kez verildi, Türkiye’nin oldu
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Türkiye’nin sürdürülebilir turizm ve erişilebilirlik alanında yürüttüğü çalışmalar, İngiltere seyahat sektörünün köklü yayınlarından Travel Trade Gazette (TTG) tarafından düzenlenen TTG Travel Industry Awards 2026’da ödüle layık görüldü.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye’ye sürdürülebilir ve erişilebilir turizm alanında uluslararası bir ödül daha kazandırıldığını belirtti.

Turizmde hedeflerini somut adımlarla hayata geçirdiklerini vurgulayan Ersoy, şunları kaydetti:

“Sürdürülebilir turizm programımızla konaklama tesislerimizde çevreye duyarlı uygulamaları yaygınlaştırıyor, erişilebilir halk plajlarımızla herkesin denizden ve tatilden yararlanabilmesi için imkânlarımızı artırıyoruz.”

Ersoy, TGA ekibini ve ödülün kazanılmasına katkı sunan tüm sektör paydaşlarını tebrik etti.

İngiltere’den Türkiye’ye prestijli turizm ödülü: İlk kez verildi, Türkiye’nin oldu - Resim : 1

ÖDÜL BU YIL İLK KEZ VERİLDİ

Londra’daki The Roundhouse’da sektör temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen törende, bu yıl ilk kez verilen “Destination for Change” ödülünün sahibi TGA oldu.

Ödül; yerel toplulukları ve ziyaretçileri gözeten, çevreye duyarlı ve kapsayıcı bir turizm anlayışını somut uygulamalarla hayata geçiren destinasyonları öne çıkarmayı amaçlıyor.

Jüri değerlendirmesinde, Türkiye’nin turizm stratejisini geniş ölçekte uygulamaya koyarak ölçülebilir sonuçlar elde etmesine dikkat çekildi. Özellikle konaklama tesislerinin sürdürülebilirlik sertifikasyonu ile turizmde erişilebilirliği artırmaya yönelik çalışmalar öne çıktı.

İngiltere’den Türkiye’ye prestijli turizm ödülü: İlk kez verildi, Türkiye’nin oldu - Resim : 2

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK STANDARTLARI ÜLKE GENELİNE YAYILDI

Türkiye, 2022 yılında Küresel Sürdürülebilir Turizm Konseyi (GSTC) ile hükümet düzeyinde anlaşma imzalayarak başlattığı iş birliği kapsamında, Türkiye Çevresel ve Kültürel Sürdürülebilirlik Programı’nı hayata geçirdi.

Programla sürdürülebilirlik standartları ülke genelindeki konaklama tesislerine yayılırken, 2 bin 500’ü aşkın tesis uluslararası GSTC sertifikası almaya hak kazandı.

İngiltere’den Türkiye’ye prestijli turizm ödülü: İlk kez verildi, Türkiye’nin oldu - Resim : 3

BAŞVURUDA ERİŞİLEBİLİR HALK PLAJLARI ÖNE ÇIKARILDI

TGA’nın ödül başvurusunda, Türkiye’nin farklı ihtiyaçlara sahip ziyaretçilerin turizm faaliyetlerine eşit biçimde katılımını destekleyen uygulamaları da yer aldı.

Başvurunun erişilebilirlik bölümünde özellikle halk plajlarında yürütülen çalışmalar öne çıkarıldı. Herkesin denizden ve tatil imkânlarından yararlanmasını kolaylaştıran erişilebilir halk plajları, Türkiye’nin kapsayıcı turizm yaklaşımının somut örnekleri arasında sunuldu.

İngiltere’den Türkiye’ye prestijli turizm ödülü: İlk kez verildi, Türkiye’nin oldu - Resim : 4

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