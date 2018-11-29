Ankara, İngiliz Mahkemesi'nin FETÖ'cüleri iade etmemesini "kabul edilemez" olarak niteledi. Dışişlerinden yapılan açıklamada, "FETÖ üyeleri bir an önce iade edilmelidir." denildi.

Türkiye'nin istediği FETÖ üyeleri İngiltere'nin himayesi altında.



İngiliz mahkemesinin FETÖ'cüleri iade etmemesi Ankara'nın tepkisini çekti.



"Kararın kabul edilemez olduğu ve bundan duyduğumuz derin hayal kırıklığı, görüşülen İngiliz makamlarına kuvvetli bir şekilde vurgulanmıştır."



Londra Westminster Kaza Mahkemesi, aralarında Akın İpek'in de bulunduğu FETÖ üyelerinin iade talebini reddetmişti. Konu Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy'a soruldu. Aksoy, yazılı bir açıklama yaptı.



"Beklentimiz, FETÖ'nün önde gelen mensupları arasında yer alan bu şahısların ülkemizde yargılanmalarını teminen bir an önce iade edilmeleridir."



FETÖ "çatı davası"nın firari sanığı ve eski Koza Holding yöneticisi İpek, 23 Mayıs'ta gözaltına alınıp mahkemeye çıkarılmıştı. Ardından 50 bin sterlinlik kefaletle serbest bırakılmıştı. Ayrıca İpek'in dava süresince Londra dışına çıkması yasaklanmıştı.



Türkiye'nin kararla ilgili önce temyiz talebinde bulunma, oradan da benzer bir karar çıkması durumunda Yüksek Mahkemeye başvurma hakkı bulunuyor.



ulusal.com.tr