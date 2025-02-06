İngiltere’ye PKK/YPG’yi tanıma çağrısı! Bakanlıktan yanıt geldi

İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy’ye yazdığı mektupta, Suriye’nin kuzeydoğusundaki Kürtlerin özerk yönetiminin tanınmasını talep eden Radpey, bu adımın uluslararası destek sağlayacağını öne sürdü.

Amerikan merkezli Middle East Forum’da yayımlanan makalelerinde Türkiye’nin bölgedeki operasyonlarına karşı çıkan Radpey, PKK/YPG’nin çatı yapılanması SDG’nin güçlendirilmesi gerektiğini savundu. İkinci mektubunda ise İngiltere’nin doğrudan Suriye’deki YPG varlığını bağımsız bir devlet olarak tanıması gerektiğini ileri sürdü.

İngiltere Dışişleri Bakanlığı, Radpey’in mektuplarına yanıt vererek hem Türkiye hem de SDG ile temas halinde olduklarını bildirdi. Bakanlık, YPG’yi tanıma çağrısına ise Irak’taki Kürt Bölgesi’ne verdikleri desteği hatırlatarak yanıt verdi. Ayrıca, Suriye’de kapsayıcı ve mezhepsel ayrım gözetmeyen bir yönetim geçişini desteklediklerini belirterek Kürt topluluklarına yönelik desteğin süreceğini vurguladı.