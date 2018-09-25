Türkiye Cumhuriyeti'nin 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün İzmir'de doğduğu ev "İnönü Anı Evi Müzesi" adıyla hizmete açıldı. Açılış İsmet İnönü’nün 134. yaş günde yapıldı.

Lozan kahramanı İsmet İnönü’nün 1884 yılında doğduğu ev müze haline getirildi.



İzmir Konak’taki Mekke yokuşundaki “İnönü Anı Evi Müzesi”nin açılığına İsmet İnönü’nün kızı Özden Toker’de katıldı.



Anı Evi’nin küratörü (Kuruatörü) Prof. Dr. Engin Berber bu önemli projede yer almanın mutluluğunu yaşadığını belirti.



İsmet İnönü’nün doğduğu ev Konak Belediyesi ve İsmet İnönü Vakfı işbirliği ile restore edildi. Törende konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, bağımsızlığımızı Atatürk ve İsmet İnönü’ye borçlu olduğumuzu vurguladı.



Törenin ardından Özden Toker, kızı Gülsün Bilgehan’ın anneannesi anlatan Mevhibe isimli kitabını imzaladı.