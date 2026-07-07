İnşaatlarda iş güvenliği alarmı: ''Emniyet kemeri, yaşam hattı, güvenlik ağları ve eğitim şart''

Art arda yaşanan inşaattan düşme vakaları, şantiyelerdeki iş güvenliği uygulamalarını tartışmaya açtı. Uzmanlar, iş kazalarının kader olmadığını, gerekli önlemler ve denetimlerle büyük ölçüde önlenebileceğini belirtiyor.

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Lale Delidağ Koç

Son dönemde artan inşaattan düşme vakaları, iş güvenliği önlemlerinin ne ölçüde uygulandığı sorusunu yeniden gündeme getirdi.

İskelelerin standartlara uygun kurulması ve koruyucu donanımların eksiksiz kullanılması hayati önem taşıyor.

İş Sağlığı ve Güvenliği Dernekleri Federasyonu Başkanı Mehmet Şeyhmus Ensari, hem işverenin hem de işçinin kurallara eksiksiz uyması gerektiğini söyledi.

Sahadaki denetimler yetersiz. İş güvenliği uzmanları denetimlere dahil edilebilir.

İşverenlerin risk değerlendirmesini düzenli olarak yapması, çalışanlara eğitim verilmesi ve denetimlerin artırılması iş güvenliği açısından oldukça önemli.

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