İnşaattan çıkınca kurşun yağdırmıştı! İş adamı cinayetinin arkasından kiralık katil çıktı

Kocaeli'de yaşayan 46 yaşındaki Rizeli iş adamı Ercan Ekşi, yürüttüğü inşaat işleri nedeniyle bir süredir Kandıra'dan İstanbul'a gidip geliyordu. 31 Temmuz Cuma günü saat 12.00 sıralarında Pendik ilçesi Yenişehir Mahallesi Bakü Caddesi üzerinde bulunan inşaat alanından çıkış yaptığı sırada silahlı saldırıya uğradı.

Karnından ve kasığından ağır yaralanarak yere yığılan Ekşi, olayı gören çevredekilerin ihbarıyla bölgeye gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. İki çocuk babası iş adamı, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Silahlı saldırgan ise olayın hemen ardından hızla uzaklaştı. Saldırıda kullanılan tabanca, olay yerinin 300 metre uzağındaki boş bir arazide bulundu.

480 SAATLİK KAMERA İNCELEMESİYLE TAKSİM'DE YAKALANDI

Olayın ardından zanlıların tespiti için Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri geniş çaplı bir inceleme başlattı. Bölgedeki güvenlik kameralarını toplayan polis, toplam 480 saatlik görüntü izledi. Görüntülerin incelenmesiyle kimliği ve rotası belirlenen şüpheli, saldırıdan bir gün sonra akşam saatlerinde Taksim'de yürüyüş yaparken polis ekiplerince yakalanarak Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Silahlı saldırı anının ve şüphelinin kaçışının çevredeki güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildiği görüldü. İncelenen kayıtlarda, şüphelinin inşaat alanının hemen dışında bir süre beklediği, Ercan Ekşi'nin dışarı çıkmasıyla birlikte silahını doğrultarak ateş ettiği ve ardından koşarak uzaklaştığı yer alıyor. Farklı bir güvenlik kamerası açısında ise zanlının kaçtıktan sonra kaldığı binaya giriş anı bulunuyor.

"AMACIM ÖLDÜRMEK DEĞİLDİ"

Cinayet Büro Amirliğine getirilen 23 yaşındaki şüpheli Muhammet G., emniyetteki sorgusunda suçunu itiraf etti. Zanlı polise verdiği ifadede eylemi para karşılığı gerçekleştirdiğini belirterek şunları kaydetti: "İrtibatları bilmem. İstanbul'a şehir dışından çalışmaya geldim. Sürekli iş değiştirdim. Tanımadığım kişiler tarafından bu iş için para teklif edildi, ben de böyle bir teklif gelince kabul ettim. Yaralamak kastıyla ateş ettim. Amacım öldürmek değildi''

ÜÇ ŞÜPHELİNİN DE SUÇ DOSYASI KABARIK

Muhammet G.'nin ifadesinin ardından soruşturmayı derinleştiren cinayet büro dedektifleri, olayla bağlantılı olduğu tespit edilen 27 yaşındaki Mehmet G. ve 48 yaşındaki Özcan O.'yu da gözaltına aldı.

Gözaltına alınan üç şüphelinin birbiriyle herhangi bir akrabalık veya yakınlık bağının bulunmadığı ve cinayetin bir talimat doğrultusunda işlendiği tespit edildi. Yapılan incelemelerde şüphelilerin her birinin geçmişte işlenmiş beşer ayrı suç kaydının olduğu öğrenildi. Asayiş Şube Müdürlüğündeki ifade işlemleri tamamlanan Muhammet G., Mehmet G. ve Özcan O., mahkemeye çıkarılmak üzere adliyeye sevk edildi.