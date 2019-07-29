İnsan ticaretinin acı bilançosu

Dünyada insan ticaretinin önlenmesi konusunda çeşitli çalışmalar yapılsa da, mağduriyetlerin önüne geçilemiyor. Kadınlar ve kız çocukları ise, istismar edilenlerin başında geliyor. Birleşmiş Milletlerin "İnsan Ticareti 2018 Küresel Raporu" oldukça çarpıcı. Mağduriyetlerin en çok görüldüğü yer ise Güney Afrika ve Güneydoğu Avrupa.

Cinsel sömürü, zorla çalıştırılma, borç köleliği... Dünyada genelinde yapılan insan ticareti ile kadınlar, erkekler ve çocuklar, bir çok alanda istismara maruz kalıyor.Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisinin "İnsan Ticareti 2018 Küresel Raporu" çarpıcı gerçekleri gözler önüne serdi.Küresel insan ticaretinin en büyük mağdurları ise kadınlar ve ve kız çocukları...Son 15 yıllık verilerde, tespit edilebilen insan ticareti olaylarının %70'inde kadınlar ve kız çocukları mağdur. Rapor, mağdurların yüzde 59'unun cinsel sömürüye, yüzde 34'ünün zorunlu çalıştırmaya maruz bırakıldığını belirtiyor. Rapora göre,Kız çocuklarının;% 72'si cinsel sömürüye% 21'i zorunlu çalıştırılmaya,Erkek çocuklarının;% 50'si zorunlu çalıştırılmaya% 27'si cinsel sömürüye uğradı.Cinsel sömürü ve zorla çalıştırılma konusunda ise belli bölgeler başı çekiyor.Cinsel sömürünün en çok görüldüğü bölgeler% 87 ile Orta Amerika ve Karayipler,% 71 ile Kuzey Amerika,% 70 ile Güneydoğu AvrupaZorunlu çalıştırılmanın görüldüğü bölgeler ise%83 Güney Afrika,%82 Doğu Afrika,%66 Körfez ülkeleri