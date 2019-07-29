'Saldırı yapıldı' iddiasıyla ilgili açıklama
'Saldırı yapıldı' iddiasıyla ilgili açıklama
Adıyaman Suvarlı'da seçim heyecanı
Adıyaman Suvarlı'da seçim heyecanı
Hürmüz gerilimi tırmanıyor
Hürmüz gerilimi tırmanıyor
CANLI YAYIN
CANLI YAYIN

İnsan ticaretinin acı bilançosu

Dünyada insan ticaretinin önlenmesi konusunda çeşitli çalışmalar yapılsa da, mağduriyetlerin önüne geçilemiyor. Kadınlar ve kız çocukları ise, istismar edilenlerin başında geliyor. Birleşmiş Milletlerin "İnsan Ticareti 2018 Küresel Raporu" oldukça çarpıcı. Mağduriyetlerin en çok görüldüğü yer ise Güney Afrika ve Güneydoğu Avrupa.

İnsan ticaretinin acı bilançosu
Cinsel sömürü, zorla çalıştırılma, borç köleliği... Dünyada genelinde yapılan insan ticareti ile kadınlar, erkekler ve çocuklar, bir çok alanda istismara maruz kalıyor. 

Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisinin "İnsan Ticareti 2018 Küresel Raporu" çarpıcı gerçekleri gözler önüne serdi.

Küresel insan ticaretinin en büyük mağdurları ise kadınlar ve ve kız çocukları...

Son 15 yıllık verilerde, tespit edilebilen insan ticareti olaylarının %70'inde kadınlar ve kız çocukları mağdur. Rapor, mağdurların yüzde 59'unun cinsel sömürüye, yüzde 34'ünün zorunlu çalıştırmaya maruz bırakıldığını belirtiyor. Rapora göre, 

İNSAN TİCARETİ 2018 KÜRESEL RAPORU
Kız çocuklarının;
% 72'si cinsel sömürüye
% 21'i zorunlu çalıştırılmaya,

Erkek çocuklarının;
% 50'si zorunlu çalıştırılmaya
% 27'si cinsel sömürüye uğradı.

Cinsel sömürü ve zorla çalıştırılma konusunda ise belli bölgeler başı çekiyor.

 İNSAN TİCARETİ 2018 KÜRESEL RAPORU
Cinsel sömürünün en çok görüldüğü bölgeler
% 87 ile Orta Amerika ve Karayipler,
% 71 ile Kuzey Amerika,
% 70 ile Güneydoğu Avrupa

Zorunlu çalıştırılmanın görüldüğü bölgeler ise 
%83  Güney Afrika, 
%82  Doğu Afrika,
%66  Körfez ülkeleri

ulusal.com.tr
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.