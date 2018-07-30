Bir Türk firması tarafından geliştirilen ve "Alkar" adı verilen İnsansız Kara Aracı, tıpkı İHA'lar gibi görevler üstlenebilecek. İKA'lar meskûn mahal operasyonlarında Mehmetçiğe destek olacak. Üstelik bu araçtaki otonom sürüş algoritmaları sivil amaçlı da kullanılabilecek.

Yeni Yerli İnsansız Kara Aracı "Alkar" yolda. Üstelik sistemin yazılımı sürücüsüz otomobile de ilham verecek.



Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank geçtiğimiz günlerde Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Üst Yöneticisi Mehmet Gürcan Karakaş'la görüştü. Görüşmenin ayrıntıları hakkında detaylı bilgi verilmedi. Mustafa Varank geçen hafta da Teknopark'ı ziyaret etti. Alpera Savunma Sistemleri tarafından geliştirilen "Alkar" isimli projeyi Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank yakından inceledi.



Gebze'deki bu teknoloji geliştirme merkezinde pek çok genç girişimci önemli projeler üzerinde çalışıyor. İKA da meskûn mahallerde yürütülen operasyonlar için geliştirildi. Ancak Habertürk'ün haberine göre; otonom bir araç olan Alkar'ın yazılımı sivil amaçlarla modifiye edilebiliyor. Yani sürücüsüz yerli araçların geliştirilmesinde de rahatlıkla kullanılabilir durumda.



Terörle mücadelede önemli katkı verecek olan yeni İKA Alkar, her türlü arazi koşulunda sürücüsüz olarak yol alabiliyor. Alkar, görsel, işitsel ve durumsal veri aktarımı yapabildiği gibi özel yazılımı sayesinde birkaç personelin tehlikeye atılarak yapabileceği işleri de üstlenebiliyor.



Aracın modüler yapısı, görev yuvasına farklı tip kalibre silah ve sistemlerin montajına imkan veriyor. Bunlar ihtiyaca göre bir bomba imha robot kolu, keskin nişancı tespit sistemi, 7.62 mm çapında entegre M134 silah, 40mm bomba atar veya yazılım tabanlı köreltme/karıştırma sistemi olabiliyor.



ulusal.com.tr