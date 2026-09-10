Instagram'da akılalmaz alışveriş vurgunu! Sadece gönderilen bağlantıya tıkladı

Instagram'da faaliyet gösteren bir züccaciye sayfasından takı ve boncuk malzemesi sipariş etmek isteyen tüketici, satıcının mesaj yoluyla ilettiği ödeme linkine tıklayarak yaklaşık 70 bin TL ödeme yaptı. Paranın hesaptan çıkmasının ardından ürünler teslim edilmediği gibi satıcı da kayıplara karıştı. Olay savcılığa taşınırken, bilişim birimleri sahte link üzerinden yönlendirilen paranın izini sürmeye başladı.

ÖDEME LİNKİ GÖNDERİP 70 BİN LİRAYI BUHARLAŞTIRDILAR

Instagram üzerinden kurulan tuzağın detayları yargıya taşınan suç duyurusuyla gün yüzüne çıktı:

Mağdur tüketici, sosyal medyada takı ve süs eşyası satışı yapan züccaciye profiliyle iletişime geçerek toplu boncuk malzemesi siparişi verdi.

Sayfa yöneticisi, sipariş bedelini tahsil etmek gerekçesiyle mağdura harici bir ödeme linki gönderdi.

Gönderilen bağlantıya giriş yaparak banka hesap bilgileriyle 70 bin TL tutarında onay veren tüketici, günlerce kargonun gelmesini bekledi.

Ne ürünlerin gönderildiği ne de mesajlara geri dönüş sağlandığı anlaşılınca mağdur dolandırıldığını fark ederek savcılığın yolunu tuttu.

SAVCILIK VE BİLİŞİM POLİSİ PARANIN İZİNİ SÜRÜYOR

Mağdurun avukatı Gizem Gonce, dolandırıcılık yönteminin arkasındaki karmaşık para trafiğine dikkat çekti:

Ödemenin doğrudan şahıs IBAN'ı yerine paravan ödeme linkleri üzerinden tahsil edilmesi nedeniyle paranın aktarıldığı nihai hesapların tespiti için bilişim uzmanlarının devreye girdiği belirtildi.

Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesindeki bilişim suçları soruşturma bürosu, linkin yönlendirildiği sunucuları, sanal pos sağlayıcılarını ve paranın aktarıldığı kripto ya da üçüncü şahıs hesaplarını tespit etmek için teknik inceleme başlattı.

SOSYAL MEDYADAN ALIŞVERİŞ YAPANLARA HAYATİ UYARILAR

Avukat Gizem Gonce, sosyal medya dolandırıcılıklarına karşı vatandaşların mutlaka alması gereken tedbirleri sıraladı:

Sadece Profil Görüntüsüne Aldanmayın: Yüksek takipçi sayısı veya paylaşılan ürün görselleri güvenilirlik kanıtı değildir. Satıcının vergi levhası, sabit adresi ve resmi ticari unvanı sorgulanmalıdır.

Ödeme Linklerinin Adresini Denetleyin: Mesajla iletilen bağlantıların hangi alan adına ve kuruluşa ait olduğu harf harf kontrol edilmeli; güvenli ödeme altyapısı bulunmayan sahte ödeme sayfalarına kart bilgileri girilmemelidir.

Aşırı Düşük Fiyatlara Şüpheyle Yaklaşın: Piyasa rayicinin çok altında satışa sunulan ürünlerin dolandırıcılık kancası olabileceği unutulmamalıdır.

Delilleri Karartmayın ve Hızlı Hareket Edin: "Belki ürün kargolanır" diyerek beklenmemeli; yazışma ekran görüntüleri, transfer dekontları ve satıcı hesap bilgileri derhal muhafaza altına alınarak gecikmeksizin savcılık ve tüketici hakem heyetlerine başvuru yapılmalıdır.