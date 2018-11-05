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İnternet kullanan milyonlarca insanı ilgilendiren haber! Bakan açıkladı

İnternette adil kullanım kotası kaldırılıyor. Milyonlarca internet kullanıcısını sevindiren açıklama Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'dan geldi. Turhan, uygulamaların 2019 yılı içinde mevzuatlardan çıkartılacağını söyledi.

İnternet kullanan milyonlarca insanı ilgilendiren haber! Bakan açıkladı

Milyonlarca kullanıcıyı yakından ilgilendiren internette adil kullanım kotası kalkıyor. İnternet kullanımında limit sınırlaması 2019 yılından itibaren olmayacak.

Açıklamayı Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan yaptı. Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki sunumunun ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Turhan, 2019 yılında bazı düzenlemeleri hayata geçireceklerini söyledi.

Adil kullanım kotasında internet kullanıcı belli bir limit hizmet alıyor, o limit dolduğunda ise internet hızı yavaşlıyor. Ulaştırma Bakanlığı'nın bütçesinin 2019 için 13,6 milyar lira olduğunu ifade eden Turhan, Çin'in İpek Yolu Projesi kapsamında da Türkiye'nin önemli adımlar attığını belirtti.
 

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