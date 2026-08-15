İnternet kullanıcılarını hedef aldılar! “İnternet altyapısı değişiyor” yalanıyla milyonluk vurgun

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüphelilere yönelik geniş çaplı bir teknik ve fiziki takip başlattı. Ekiplerin yürüttüğü çalışmalarda, şüpheli şirket çalışanlarının hedeflerindeki vatandaşları arayarak kendilerini Kablonet, Digitürk ve benzeri kurumsal iletişim firmalarının temsilcileri olarak tanıttıkları saptandı.

Telefon görüşmelerinde teknik zorunluluk ve resmi işlem algısı yaratarak vatandaşların serbest iradesini baskı altına alan zanlılar, mağdurlara "Türkiye genelinde internet altyapısı değişiyor, eski modemler kullanım dışı kalacak, zorunlu geçiş yapılmazsa faturalarınız artacak ve internet hizmetiniz kesilecek" şeklinde asılsız beyanlarda bulundu. Bu söylemlerle korkutulan vatandaşlara kapıda ödeme yöntemiyle yeni cihazlar pazarlandı.

GÖNDERİLEN CİHAZLAR KULLANILAMAZ ÇIKTI

Soruşturma derinleştikçe mağdurlara gönderilen modemlerin büyük bölümünün mevcut internet altyapılarıyla uyumsuz olduğu ortaya çıktı. Piyasa değerinin oldukça altında kalan bu cihazlar için vaat edilen indirimler hiçbir zaman uygulanmadı. Vatandaşlar teslim aldıkları cihazları aktif olarak da kullanamadı. Yapılan detaylı incelemelerin ardından, dosya kapsamında Türkiye genelinde tam 801 kişinin aynı yöntemle mağdur edildiği resmi kayıtlara geçti.

19 İLDE ŞAFAK VAKTİ DÜĞMEYE BASILDI

Mali boyutu araştıran emniyet güçleri, şüphelilere ait hesaplarda mağdurlardan aktarıldığı değerlendirilen yaklaşık 116 milyon TL'lik devasa bir para girişi olduğunu tespit etti. Elde edilen delillerin ardından 14 Ağustos 2026 tarihinde operasyon için harekete geçildi.

Eskişehir merkezli başlatılan eş zamanlı operasyonlar; İstanbul, Kocaeli, Bursa, Çanakkale, Muğla, Düzce, Zonguldak, Bolu, Karabük, Erzurum, Kars, Ankara, Antalya, Adana, Kahramanmaraş, Hatay, Afyonkarahisar ve Yozgat'ı kapsayacak şekilde genişletildi. Belirlenen adreslere yapılan baskınlarda, aralarında şirket yöneticilerinin de bulunduğu 90 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Gerçekleştirilen operasyon neticesinde yakalanan şüphelilerle birlikte, olaylara karışan 13 şirketin banka ve kripto varlık hesaplarına savcılık talimatıyla el konuldu. Ekipler ayrıca, suçtan elde edilen gelirle satın alındığı değerlendirilen ve toplam tahmini değeri 43 milyon 500 bin TL'yi bulan mal varlıklarına da işlem yaptı.

Bu kapsamda 5 otomobil, 1 daire, 1 dubleks villa ve 1 arsa muhafaza altına alınarak kayıtlara geçirildi. Olayla ilgili emniyet ve savcılık birimlerince yürütülen çok yönlü soruşturma halen sürüyor.