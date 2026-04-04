İnternete en çok cepten bağlanıyoruz: İşte Türkiye'nin internet tüketim rakamları...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından hazırlanan İletişim Hizmetleri İstatistikleri Raporu’nun 2025 yılı dördüncü çeyrek verilerini kamuoyuyla paylaştı. Elektronik haberleşme sektöründe kullanıcı sayısı ve veri kullanımındaki büyümenin Türkiye’nin dijitalleşme sürecini hızlandırdığını belirten Uraloğlu, hem altyapı genişlemesinin hem de tüketici alışkanlıklarının istatistiklere net bir şekilde yansıdığını ifade etti.

MOBİL TELEFON ABONE SAYISI 100 MİLYONA YAKLAŞTI

Rapordaki verilere göre sabit telefon kullanımında düşüş gözlemlenirken, mobil telefon aboneliklerindeki büyüme ivmesi sürüyor. 2024 yılının dördüncü çeyreğinde 9,03 milyon olan sabit telefon abone sayısı, 2025'in son çeyreğinde 8,4 milyona geriledi. Buna karşılık mobil hatlara olan talep artışını sürdürüyor. Bakan Uraloğlu bu rakamları, “Mobil telefon abone sayısı 2025’in son çeyreğinde 2024 yılının aynı dönemine göre yüzde 5,7 artarak 99,7 milyona ulaştı.” sözleriyle kamuoyuna aktardı.

İNTERNET VE FİBER ALTYAPIDA İSTİKRARLI BÜYÜME

Türkiye genelinde internet aboneliklerindeki yükseliş eğilimi, mobil internet ve fiber altyapı yatırımlarının etkisiyle devam ediyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, genel tabloyu değerlendirirken, “2025 yılı dördüncü çeyreği itibarıyla toplam internet aboneliğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre mobil internet ve fiber abonelerinden kaynaklı yüzde 1,1 artış gerçekleşerek internet abone sayısı 97,4 milyona ulaştı.” dedi. Sabit genişbant altyapısında stratejik önem taşıyan fiber internet cephesinde de rakamlar yukarı yönlü bir seyir izliyor. İstatistiklere göre 2025’in son çeyreğinde, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla eve kadar fiber (FTTH) aboneliği 6 milyon 845 bin 641’den 8 milyon 670 bin 664’e çıkarak yüzde 26,7 oranında büyüme kaydetti. Toplam fiber abone sayısı ise aynı dönemde 8 milyon 72 bin 629’dan 9 milyon 845 bin 226’ya ulaşarak yüzde 22 artış gösterdi.

Bu büyümenin içerisindeki en büyük hacmi cep telefonları üzerinden sağlanan bağlantılar oluşturuyor. Uraloğlu, sektörel eğilimi, “2025 yılının son çeyreğinde mobil cepten internet abone sayısı 75,6 milyon seviyesine ulaştı” diyerek açıkladı. Bu durumun genel içindeki payını vurgulayan Uraloğlu ayrıca, “İnternet abonelikleri içinde en yüksek paya sahip olan mobil cepten internet abone sayısı ise 75,6 milyon seviyesine ulaştı” ifadelerini kullandı.

GENİŞBANT VERİ TRAFİĞİNDE YÜZDE 17,1 ARTIŞ

Abone sayılarındaki artış, tüketilen toplam veri miktarlarına da doğrudan etki ediyor. Bakan Uraloğlu'nun paylaştığı verilere göre, hem sabit hem de mobil ağlarda veri kullanım hacmi hızla genişliyor. Uraloğlu, raporun trafik detaylarını, “Genişbant intrnet data trafiği 2024 yılının son çeyreğine göre 17,1 artarak 24,2 milyon TByte’a ulaştı. Sabit internet trafiği yüzde 15,8, mobil internet trafiği ise yüzde 23 arttı.” şeklinde paylaştı.

Raporun ses trafiğine ilişkin bölümü, sabit ve mobil hatlar üzerinden yapılan görüşme süreleri arasındaki makasın mobil lehine açıldığını gösteriyor. Bakan Uraloğlu'nun verdiği bilgilere göre, 2025 yılı dördüncü çeyreğinde sabit ağlar üzerinden gerçekleşen ses trafiği 1,3 milyar dakika seviyesinde kalırken, mobil ses trafiği 76,8 milyar dakika olarak ölçüldü.