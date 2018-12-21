Bursa Tüketiciler Derneği Başkanı Sıtkı Yılmaz, internet alışverişi sonrası yaşanabilecek mağduriyetlere karşı tüketicileri bilinçli olmaları konusunda uyardı.

Sıtkı Yılmaz, dernek binasında düzenlediği toplantıda, derneklerine son günlerde yapılan başvurularla,internet üzerinden yapılan alışverişler sonucu oluşan ciddi mağduriyetlerin ortaya çıktığını tespit ettiklerini söyledi.



Bu tür alışverişlerde tüketici mağduriyetlerinin devam ettiğini dile getiren Yılmaz, bu mağduriyetlerin giderilmesi için tüketicinin bilinçlenmesi ve ciddi bir denetimin yapılması gerektiğini vurguladı.



Yılmaz, derneğe başvuran tüketicilere, siparişlerine karşılık farklı ürünlerin gönderildiğini belirterek, şöyle konuştu:



"Derneğimize başvuran mağdurlarımızdan biri, iki çift ayakkabı istemiş, kendisine bir çift ayakkabı, bir de tek ayakkabı gönderilmiştir. İkinci tüketici de uyku apnesi cihazı istemiş, kendisine gözenekli bir çift naylon ürün gönderilmiştir. Üçüncü tüketicimiz ise hırka siparişi vermiş, kendisine de bir paket tuz ve su ısıtıcısı gönderilmiştir. Güvenli olmayan ve resmen tüketiciyi dolandırmak için satış yapan sitelere ve kişilere karşı caydırıcı cezalar uygulanmalıdır. Bu tür satıcılara kesinlikle meydan verilmemelidir."



"Akla yatmayan fiyat için riske girilmemeli"



Tüketicilerin de özellikle kurumsal sitelerden alışveriş yapması gerektiğini belirten Yılmaz, şunları kaydetti:



"Tüketici, ucuzluk adına parasını dolandırıcılara kaptırmamalıdır. Bilinçli tüketici her zaman kaliteli, uygun fiyat ve yerli malı arayışı içinde olmalıdır. Ucuzluk adına aldatılan tüketici, hem maldan hem de parasından olmaktadır. Bu nedenle fiyat konusunda mutlaka araştırma yapmalı aklına yatmayan fiyat için riske girmemelidir. İnternet alışverişlerinde, adrese gelen mal ve hizmet, talep edilen olsa dahi tüketicinin 14 gün içerisinde cayma hakkı olduğunu asla unutmamalıdır. Mağduriyetin giderilmesinin en önemli yolu, cayma hakkını kullanmaktan geçer."