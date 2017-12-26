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İnternetten hediye almayı düşünüyorsanız dikkatli olun

Yılbaşında sevdiklerinize internetten hediye almayı düşünüyorsanız dikkatli olun. Zira uzmanlar siber suçlara karşı uyarıyor.

İnternetten hediye almayı düşünüyorsanız dikkatli olun
Yılbaşına günler kala internetten alışveriş yapanarın sayısı artıyor. Bu konuda kritik bir uyarı da geldi. Siber güvenlik uzmanları vatandaşların doandırılma olaylarına karşı dikkatli olmalarını istedi.

Yılbaşı hediyeleri için internetten alışverişin giderek daha fazla kullanılıyor olması siber suçlularında artmasına neden oluyor.

Biz de uyaralım. İnternet ve sosyal medya üzerinden gelen indirim teklifleri gerçek olamayacak kadar iyiyse aldanmayın.

İnternetten alışverişten ağzı yazan yurttaşlar da internete güvenmiyor.


ulusal.com.tr
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