İnterpol 10 yıldır arıyordu: Firari kadın İstanbul'da yakalandı

İstanbul’da 22 yıl önce işlenen kasten öldürme suçuyla bağlantılı olarak aranan bir firari hükümlü yakalandı. Hakkında 14 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 50 yaşındaki Zeynep K., Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerinin çalışmasıyla Kartal ilçesinde gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Zeynep K.’nin 2004 yılında işlenen cinayet nedeniyle 2011 yılından bu yana arandığı ve yaklaşık 15 yıldır firari olduğu belirlendi. Şüphelinin ayrıca 10 Mayıs 2016 tarihli Adalet Bakanlığı ve Interpol (99-EGM) tahdit kaydının bulunduğu öğrenildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Yakalanmasının ardından gözaltına alınan Zeynep K., gerekli adli işlemlerinin yapılması için Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği’ne teslim edildi. Firari hükümlü, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Sabah Gazetesi