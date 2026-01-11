İnterpol 10 yıldır arıyordu: Firari kadın İstanbul'da yakalandı

İstanbul’da 2004 yılında işlenen cinayet nedeniyle hakkında 14 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve yaklaşık 15 yıldır aranan Zeynep K., Kartal ilçesinde yakalandı. Şüphelinin 2016 yılından bu yana İnterpol araması bulunduğu ortaya çıktı.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
İnterpol 10 yıldır arıyordu: Firari kadın İstanbul'da yakalandı
Yayınlanma:

İstanbul’da 22 yıl önce işlenen kasten öldürme suçuyla bağlantılı olarak aranan bir firari hükümlü yakalandı. Hakkında 14 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 50 yaşındaki Zeynep K., Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerinin çalışmasıyla Kartal ilçesinde gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Zeynep K.’nin 2004 yılında işlenen cinayet nedeniyle 2011 yılından bu yana arandığı ve yaklaşık 15 yıldır firari olduğu belirlendi. Şüphelinin ayrıca 10 Mayıs 2016 tarihli Adalet Bakanlığı ve Interpol (99-EGM) tahdit kaydının bulunduğu öğrenildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Yakalanmasının ardından gözaltına alınan Zeynep K., gerekli adli işlemlerinin yapılması için Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği’ne teslim edildi. Firari hükümlü, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Sabah Gazetesi

Aynı prime yüzde 30 fark: 2026’da emekli olacaklar daha düşük maaş alacak!Aynı prime yüzde 30 fark: 2026’da emekli olacaklar daha düşük maaş alacak!Ekonomi
Milyonluk vurgun yapıp intihara yol açmıştı! Güzellik Uzmanı Güney Afrika'da Lüks içinde ortaya çıktıMilyonluk vurgun yapıp intihara yol açmıştı! Güzellik Uzmanı Güney Afrika'da Lüks içinde ortaya çıktıGündem
interpol cinayet
Günün Manşetleri
DEAŞ'ın Türkiye yapılanması iddianamede...
“Aptallar Avrupa'da savaş istiyorlar...”
Şanlıurfa’da evde tüp patlaması
Güvenlik kaynaklarından Halep değerlendirmesi
O belgeyi almayan otellerin kapısına kilit vurulacak
Bir gecede 1102 kişi gözaltına alındı
Adalet Bakanı Tunç Memur-Sen sempozyumunda konuştu
İstanbul ve Gürbulak'ta dev uyuşturucu operasyonu
Rüzgardan elektrik üretimi 3 Ocak’ta rekor kırdı
34 ildeki FETÖ operasyonunda son durum ne?
Çok Okunanlar
Bugün altın ne kadar oldu? Bugün altın ne kadar oldu?
Motorine zam geliyor: İşte 11 Ocak 2026 güncel akaryakıt fiyatları Motorine zam geliyor: İşte 11 Ocak 2026 güncel akaryakıt fiyatları
2026’da emekli olacaklar daha düşük maaş alacak... 2026’da emekli olacaklar daha düşük maaş alacak...
Şarkıcı Jimenez'in de içinde bulunduğu küçük uçak düştü: 6 ölü Şarkıcı Jimenez'in de içinde bulunduğu küçük uçak düştü: 6 ölü
Milyonluk vurgun yapıp intihara yol açmıştı... Milyonluk vurgun yapıp intihara yol açmıştı...