Interpol tarafından aranan katil İzmir’de yakalandı

Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği, Kıbrıs Şehitleri Caddesi üzerinde aranan şahıslara yönelik bir uygulama yaptı. Şüphe üzerine durdurulan bir kişinin yapılan incelemesinde kimliğinin sahte olduğu belirlendi. Yapılan araştırmalar sonucunda, şahsın Interpol tarafından 10 yıldır kırmızı bültenle aranan 43 yaşındaki K.A. olduğu tespit edildi.

Yakalanan firari hükümlü, gerekli işlemlerinin ardından adli mercilere teslim edildi.