Interpol tarafından aranan katil İzmir’de yakalandı

Interpol tarafından "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan kırmızı bültenle 10 yıldır aranan yabancı uyruklu firari hükümlü, İzmir’de yakalandı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Interpol tarafından aranan katil İzmir’de yakalandı
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Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği, Kıbrıs Şehitleri Caddesi üzerinde aranan şahıslara yönelik bir uygulama yaptı. Şüphe üzerine durdurulan bir kişinin yapılan incelemesinde kimliğinin sahte olduğu belirlendi. Yapılan araştırmalar sonucunda, şahsın Interpol tarafından 10 yıldır kırmızı bültenle aranan 43 yaşındaki K.A. olduğu tespit edildi.

Yakalanan firari hükümlü, gerekli işlemlerinin ardından adli mercilere teslim edildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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