Interpol’ün aradığı mafya lideri Türkiye’de yakalandı: ‘Cehennem Melekleri’ çökertildi

İzmir’de, ‘Köln’ün babası’ ya da ‘Cehennem Necati’ lakaplarıyla tanınan suç örgütü liderlerinden Necati Coşkun Arabacı (53), sabah saatlerinde Adnan Menderes Havalimanı’nda gözaltına alındı.

‘Cehennem Melekleri’ isimli suç örgütünün lideri olduğu öne sürülen Arabacı’nın, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonla yakalandığı öğrenildi.

Interpol de peşindeydi

Interpol tarafından da suç örgütü olarak kabul edilen “Cehennem Melekleri” grubunun üyelerinin, kara para aklama, haraç, uyuşturucu ve silah kaçakçılığı gibi çok sayıda yasa dışı faaliyete karıştığı tespit edildi.

Uzun süredir uluslararası güvenlik birimlerinin takibinde olduğu belirtilen Arabacı’nın, gözaltı işlemlerinin ardından İzmir İl Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldüğü bildirildi.

Necati Coşkun Arabacı’nın emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.